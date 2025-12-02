TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Tacikistan'a resmi ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ali Meclis'te Türk ve Tacikistan bayraklarının önünde karşılayan Emomali, Kurtulmuş'a Genel Kurul salonunu gezdirdi, Meclisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ali Meclis Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, dost ve kardeş Tacikistan'da bulunmaktan ve Emomali ile Tacikistan Ali Meclisi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkeye ayak bastıkları andan itibaren kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Tacikistan'ın Türkiye ve Türk halkının nezdinde özel bir yerinin bulunduğunu, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Kurtulmuş, iki ülke halkının tarihi, kültürel, medeniyet ve inanç değerleri bakımından büyük ortaklıklar taşıdığını belirtti.

"TBMM Başkanı" düzeyinde Türkiye'den Tacikistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu ziyareti tarihi bir özellik taşıması bakımından önemsediklerini vurguladı.

Kurtulmuş, "TBMM Başkanı düzeyinde ilk kez Tacikistan'ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretin geciktiğini biliyoruz ama Türkçede güzel bir laf var, 'Geç olsun güç olmasın.' Sizde de 'Geç gelsin aslan gelsin' tabiri var. Geç olmakla birlikte sonuçları itibarıyla yararlı bir ziyaret olacaktır." ifadesini kullandı.

Ziyaretinin ardından Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin güçlenerek artması temennisini dile getiren Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını da kullanarak her iki ülkenin parlamentosu arasındaki işbirliğinin her alanda artması arzusunda olduklarını kaydetti.

Mevlana'nın, "Dostluk illa yan yana, diz dize olmak değildir. Asıl can cana, kalp kalbe olmaktır" sözünü aktaran Kurtulmuş, ortak değerlerden Mevlana Celaleddin Rumi'nin bilgeliğinin bugün de halkları aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çekti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine sağladığı katkı dolayısıyla da Tacikistan'a teşekkür eden Kurtulmuş, "Türkçede yine güzel bir söz var, 'Dost kara günde belli olur.' Tacikistan halkının 6 Şubat depremlerinden hemen sonra gösterdiği dostluğu asla unutmayız." dedi.

Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali'yi davet etti.

Toplantı vesilesiyle dünya parlamentolarını ve dünyanın siyasi meselelerini müzakere etme imkanlarının olacağını dile getiren Kurtulmuş, Emomali'nin Türkiye'yi ziyaretiyle, Duşanbe'de attıkları adımın daha ileriye götürülmesinin, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini Ali Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ortak tarihi ve kültürel değerlerinin iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gerçek temelini oluşturduğunu belirten Emomali, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla verimli bir işbirliği sürecinin başladığını ve liderler arasındaki sürekli temasların, içten dostluğun bu sürecin başarılı ilerleyişine katkısının olduğunu vurguladı.

Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclisi'nin, TBMM ile yapıcı işbirliğini daha da geliştirmeye önem verdiğini dile getiren Emomali, aynı zamanda bu ilişkileri nitelik bakımından da daha yüksek bir düzeye çıkarmayı arzuladıklarını kaydetti.

Emomali, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretinin parlamentolar arası ilişkileri geliştireceğine, yeni işbirliği alanları açacağına inandığını söyledi.

Ziyarette, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı.