TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da İkbal'in Türbesini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da İkbal'in Türbesini Ziyaret Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Azerbaycan ile düzenlenen parlamentolar arası toplantı vesilesiyle, İslam düşünürü Muhammed İkbal'in türbesini ve Lahor Kalesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ' Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Üçüncü Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu Pakistan'da, ülkenin milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal'in türbesine ve Lahor Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal'in türbesini ve Lahor Kalesi'ni, değerli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile birlikte ziyaret ettik. Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin yanında durmuş; onur, adalet ve gelişme çağrısıyla İslam alemine yol gösterici olmuş Allame İkbal'in ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
