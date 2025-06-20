TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çekti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak diğer parlemento başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Brüksel'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, zirveye katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafında yer aldı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika