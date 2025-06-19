TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brüksel'de düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya gitti. Kurtulmuş'un zirve kapsamında ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Brüksel Abelag Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve NATO PA Türk Delegasyonu Üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da Brüksel'e gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'deki temasları kapsamında, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun NATO Karargahı'nda parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna vereceği davete katılacak.

Belçika Temsilciler Meclisi'ndeki NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump beklenen açıklamayı yaptı
ABD ile İran arasındaki görüşmeler ortaya çıktı! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
'Finalde Türkiye var' diyen hadsiz İsrailli geri adım attı

"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailliden yeni açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat

Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.