TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Meclis Başkanı ile Ginevre'de Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Meclis Başkanı ile Ginevre'de Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Küba ikili ilişkileri ve Filistin meselesi üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı mevkidaşı Esteban Lazo Hernandez ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hernandez ve heyetiyle Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla Cenevre'de bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Türkiye ve Küba çok uzak noktalarda olmakla birlikte insani meselelerdeki ortak yaklaşımları dolayısıyla kalben ve zihnen birbirine yakın iki ülkedir. Özellikle Filistin meselesinde Küba'nın hem halk olarak hem devlet olarak gösterdiği desteği takdirle karşıladığımızı değerli mevkidaşıma da ifade ettim. Ümit ederim ki en kısa zamanda bütün dünyada insanlık cephesi kazanacak ve Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçlarının nedeni olan Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Görüşmemizde, Türkiye ve Küba arasındaki ikili ilişkileri de ele alarak kıymetli kardeşim Esteban Lazo Hernandez'e, kendisini ve heyetini en kısa sürede Türkiye'de ağırlamak istediğimi de belirttim" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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