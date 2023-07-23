TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum'da konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye'nin güçlü ve etkili bir ülke olarak dünyada barış ve adalet için mücadele edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'yi istemeyenlerin olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk Milletinin dünyanın dört bir tarafında yaşanan haksızlıkların giderilmesi için çaba sarf ettiğini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

'DÜNKÜ HAÇLILARIN KAFASINDAN NE GEÇİYORSA BUGÜNKÜ HAÇLILARIN KAFASINDA DA AYNI ŞEYLER VAR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hedeflerinden birisi olarak güçlü, sözü dinlenir, sözü etkili bir Türkiye üzerinden dünyada barışın adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz. Abartısız bir şekilde söyleyebilirim ki neredeyse Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethinden bu yana bu milletin şöyle hiçbir zaman arkaya yaslanarak rahat ve huzur içerisinde durduğu görülmemiştir. Sürekli olarak bu coğrafyada Türkiye'yi istemeyenler aziz milletimizin bu coğrafyada hükümran bir millet olarak varlığından rahatsız olanlar hep ecdadımızı rahatsız etmiş, hem iç fitnelerle hem dış saldırılarla Anadolu coğrafyasını o günkü adıyla Rumeli'yi hep istikrarsızlaştırmak için gayret sarf etmişlerdir. İnanın dünkü haçlıların kafasından ne geçiyorsa bugünkü haçlıların kafasında da aynı şeyler var. Dün Büyük Selçuklu'yu, Anadolu Selçuklularını, Osmanlı cihan devletini yıkmak için kimler hangi düşünceler ve tuzaklar içindeyse bugün de genç Türkiye Cumhuriyeti devletimizi yıkmak için aynı emperyalist güçler farklı senaryolarla, farklı tezlerle aynı işleri yapmaya devam etmektedir. Bunu önlemenin tek yolu uyanık olmaktan geçiyor, birlik ve dirlik olmaktan geçiyor. Ortak hedeflerimizde bütünleşmekten geçiyor, yardımlaşmaktan, dayanışmadan geçiyor" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının sonunda STK temsilcileri ve iş adamlarının sorularını cevapladı.

Salih TEKİN/ ERZURUM,