TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Türbe Şeref Defteri'ne "Maveraünnehir'den Anadolu kıtasına, Anadolu kıtasından Rumeli'ye, hiç durmadan yürüyerek konup göçmüş, gittiği her yerde, güzel ahlakın, yiğitliğin, konukseverliğin, özgürlüğüne düşkünlüğün temsilcisi olmuş Yörüklerin beyi, atası Ertuğrul Gazi'nin gazavat anlayışı ve sufi terbiye, edep ve görgüsü bugün halen bizlere ışık tutmakta, feyz ve ilham vermektedir. Ertuğrul Gazi hazretlerini ve tüm şühedayı rahmet ve şükranla yad ederim" diye yazdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere geldiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada Ertuğrul Gazi Türbesi Saygı Nöbeti timindeki alpleri selamlayan Kurtulmuş, saygı nöbeti devir teslim törenini de izledi. Kurtulmuş, türbeyi ziyareti sırasında sanduka üzerine Kabe örtüsü bıraktı ve ardından dua etti.

Kurtulmuş, Türbe Şeref Defteri'ne ise şunları yazdı:

"Maveraünnehir'den Anadolu kıtasına, Anadolu kıtasından Rumeliye, hiç durmadan yürüyerek konup göçmüş, gittiği her yerde, güzel ahlakın, yiğitliğin, konukseverliğin, özgürlüğüne düşkünlüğün temsilcisi olmuş yörüklerin beyi, atası Ertuğrul Gazi'nin gazavat anlayışı ve sufi terbiye, edep ve görgüsü bugün halen bizlere ışık tutmakta, feyz ve ilham vermektedir. Ertuğrul Gazi Hazretlerini ve tüm şühedayı rahmet ve şükranla yad ederim."