TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Brüksel'de Diyanet Vakfı ve İslam Federasyonu'nu Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfı ve Belçika İslam Federasyonu'nu ziyaret etti ve Cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brüksel'de, Belçika Diyanet Vakfını ve Belçika İslam Federasyonu'nu ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğumuz Brüksel'de, Belçika Diyanet Vakfı'nı ve Belçika İslam Federasyonu'nu ziyaret ettik. Cuma namazının ardından Fatih Camii'nde Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımız ve İslam toplumundan kardeşlerimizle bir araya geldik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika