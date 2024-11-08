TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brasilia'da Büyükelçi Akça ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Brasilia Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Halil İbrahim Akça ile görüştü. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz Halil İbrahim Akça'ya ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BRASILIA