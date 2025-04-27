TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, büyükelçilik çalışanlarına başarılar diledi.