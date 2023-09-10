TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 3'üncü gününde Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kurtulmuş, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, dua etti. Ziyaretlerin ardından Kurtulmuş Ankara'ya döndü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 3'üncü gününde Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Bilecik Valiliğini ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, şeref defterini imzaladı, Valiliğin bahçesine fidan dikiminde bulundu. Daha sonra Kurtulmuş, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyarette bulunarak dua etti. Ziyaretlerinin ardından Kurtulmuş Ankara'ya döndü. - BİLECİK