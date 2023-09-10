TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bilecik'te Ziyaretlerde Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin 3'üncü gününde Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kurtulmuş, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, dua etti. Ziyaretlerin ardından Kurtulmuş Ankara'ya döndü.