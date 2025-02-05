Alman mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın olduğu bir Suriye hepimizin amacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Suriye mesajı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı'nı Karşıladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı'nı Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Görüşmeye, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ile TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da eşlik etti.

Kurtulmuş ve Al Musalam, Esenboğa Havalimanı'nda bir süre görüştü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
img

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
img

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
img

Erzakları yerden toplamaya çalışan yaşlı adam yürek burktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 9 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 9 ilde okullar tatil edildi
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.