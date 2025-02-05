TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Meclis Başkanı'nı Karşıladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da eşlik etti.

Kurtulmuş ve Al Musalam, Esenboğa Havalimanı'nda bir süre görüştü.