TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Barham Salih ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Barham Salih ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, Barham Salih'i yeni görevine seçilmesinden dolayı tebrik ederek, kendisini TBMM'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Salih'in politik tecrübesinden dolayı mülteciler meselesini en iyi bilenlerden biri olduğunu ve bu nedenle görevini başarıyla yapacağından emin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayrıca komşumuz Irak'ın eski Cumhurbaşkanının böyle bir göreve seçilmiş olması da bizim için fevkalade memnuniyet vericidir. Ümit ediyorum bu süre içerisinde Türkiye ile de çok yakın çalışmaları sürdüreceksiniz" dedi.

'SURİYELİ MÜLTECİLER MESELESİNDE ÇOK AĞIR YÜKÜN ALTINA GİRDİK'

Türkiye'nin başından itibaren UNHCR ile çok yakın temas içerisinde çalıştığını, sorunsuz ve çok büyük bir iş birliği içerisinde bugüne kadar çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde mülteciler meselesinden sorumlu olarak UNHCR'i çok yakından tanıma fırsatım oldu. Özellikle Suriye meselesinde göç krizi başladığında Türkiye, UNHCR ile çok yakın temas içerisinde bu süreci yürüttü. 15 yıldır Türkiye için devam eden Suriyeli mülteciler meselesinde çok ağır yükün altına girdik ve geçmişe baktığımızda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki uluslararası camia mülteciler konusunda Türkiye'yi de UNHCR'ı da büyük oranda yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİZ, GÜVENLİ VE HUZURLU ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞLERİNİ TEŞVİK ETMEKTİR'

Kurtulmuş, Türkiye'de şu anda geçici sığınma statüsünde 2 milyon 300 bin Suriyeli mültecinin bulunduğunu, bugüne kadar da 1 milyon 300 bin Suriyelinin evlerine geri döndüğünü aktardı. Suriye'de rejim değişikliğinden itibaren şu ana kadar 600 bin Suriyelinin kendi vatanlarına geri döndüğünü belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak temel politikamız geçici sığınma statüsünde olan Suriyelilerin onurlu, güvenli ve huzurlu şekilde geri dönüşlerini teşvik etmektir. Sizin böylesine önemli uluslararası pozisyonda görevde bulunmanız Türkiye için de önemli bir kazanımdır. Ayrıca ilk resmi ziyaretlerinizden birisini Türkiye'ye yapmış olmanız da Türkiye'ye verdiğiniz önemi gösteriyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz" dedi.

'HÜKÜMETİNİZİN GÖSTERDİĞİ İNSANLIK TAKDİRE ŞAYANDIR'

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a kabulünden dolayı teşekkür etti. Ankara'da kendisini evinde gibi hissettiğini belirten Salih, Türkiye ve Ankara'nın UNHCR açısından çok özel bir yer olduğunu, bu nedenle görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretlerden birini Türkiye'ye yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin mülteciler konusunda son derece önemli küresel aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Salih, "Türkiye gerçekten mültecilere son derece hayranlık uyandırıcı büyük bir ev sahipliği ve hoşgörü sunan, özen gösteren ülke olarak karşımızda durmakta. Bunun için müteşekkiriz. Halkınızın ve hükümetinizin gösterdiği insanlık ve insaniyet gerçekten takdire şayandır" diye konuştu.

'TEK VE GERÇEK ÇÖZÜM BARIŞ'

Türkiye'nin ilk kez zordaki insanlara kucak açmadığına dikkati çeken Salih, 1991 yılındaki Halepçe katliamında yüzbinlerce Kürt vatandaşının Irak'tan Türkiye'ye geldiğini ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönünceye kadar Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Yeni dinamiklerin dikkate alındığında Suriye'nin yeniden istikrara kavuştuğundan emin olmak istediklerini anlatan Salih, şunları söyledi:

"İstikrar ve barış olduğu takdirde çok sayıda mülteci kendi vatanına dönme isteğinde. Biz de tüm uluslararası camia olarak bu durumun şekillendirilmesine ve hayata geçirilmesine yardımcı olmaya mecburuz. Mülteciler için tek ve gerçek çözüm barış. Çok sayıda Suriyelinin zaten vatanına döndüğünü gördük."