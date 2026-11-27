Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'in üstlendiği role dikkati çekerek, "Bu, sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok parlamentosu için de en zor sorunların bile parlamentolarda demokratik bir olgunlukla ve müzakereci bir anlayışla çözülebileceğini gösteren çok değerli bir uygulamadır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın "Güçlü, Kapsayıcı ve Güvenilir Demokratik Kurumların Teşvik Edilmesinde Parlamentonun Rolü" başlıklı dördüncü oturumunda konuştu.

Demokrasilerin küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler, çatışma ve savaşlar, ekonomik belirsizlikler başta olmak üzere çok boyutlu, çok kapsamlı sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kurtulmuş, kurallara dayalı uluslararası düzenin aşınması, uluslararası hukukun yerine neredeyse orman kanunu denilebilecek uygulamaların ortaya konulması, güçlünün her durum ve koşulda kendisini haklı görmesi gibi küresel adaletsizliklerin uluslararası sisteme büyük zararlar verdiğini belirtti.

Bu gelişmelerin parlamentoların demokratik sistem içerisindeki rolünü her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamentolar sadece yasama faaliyetlerini yürüten kurumlar değildir. Aynı zamanda halk iradesinin temsil edildiği, farklı görüşlerin ifade edildiği ve tartışıldığı, kamu politikalarının gündeme getirildiği, yürütmenin demokratik denetime tabi tutulduğu, demokrasinin en temel kurumlarındandır. Parlamentoların gücü, demokrasinin gücü ve dayanıklılığıyla doğrudan ilgilidir. Gerçek anlamda demokratik bir parlamento, temsil ettiği toplumun çeşitliliğini yansıtmalı ve mutlaka kapsayıcı olmalıdır. Kapsayıcılık ise sadece siyasi beyanlarda yer alan bir ilke olarak kalmamalı, somut politikalara, fırsat eşitliğine ve etkili temsile dönüştürülmelidir. Özellikle kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların siyasi hayata katılımını da son derece önemli gördüğümüzü ifade etmek isterim."

Türkiye'nin parlamenter temsil ve çok partili siyasi hayat alanında köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi anayasal ve siyasi geleneğimizin temel taşlarından birisidir ve böyle olmaya devam edecektir. Hiçbir parlamento demokratik kurumları tek başına güçlendiremez ilkesini tabii ki biliyor ve anlıyoruz ancak bu ilkelerin güçlendirilmesinde parlamentolara da çok büyük sorumluluk düşmektedir. Ortak sorunlarla mücadele etmek ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmak için parlamentolar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve uluslararası kuruluşlar arasında çok sağlam, çok güçlü bir işbirliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Ülkenin terörden kurtarılmasının hedeflediği "Terörsüz Türkiye" sürecinde, TBMM tarafından dünyaya çok başarılı bir parlamento örneğinin gösterildiğini dile getiren Kurtulmuş, bu süreçte atılan adımları anlattı.

Türkiye'nin ilk asrının en büyük sorununun terörle mücadele olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bu mücadelenin Türkiye'de toplumsal gerilimlere ve çatışmalara zemin hazırlayan bir atmosfere neden olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının hemen başlangıcında ise devlet ve millet olarak bu sorunu çözmek için kararlılıkla hareket ettiklerini ve çok büyük mesafeler aldıklarını belirtti.

TBMM'de 5 Ağustos 2025'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu kurduklarını ve Komisyona TBMM'de temsil edilen bir parti hariç diğer bütün partilerin destek verdiğini anlatan Kurtulmuş, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarından, akademisyenlerden, hukuk camiasından yüzlerce insanı dinlediklerini ve onların konuya ilişkin somut tekliflerini gündeme aldıklarını aktardı.

Komisyonun ittifakla aldığı kararlar doğrultusunda bir rapor hazırlandığını, bu raporun tek başına her şey olmadığını ama bir yol haritası sunduğunu söyleyen Kurtulmuş, 10 Ağustos 2026'da TBMM'de 467 milletvekilinin "evet" oyuyla yani parlamenterlerin yüzde 80'inin oyuyla bir yasanın kabul edildiğini bildirdi.

Şimdi bu yasanın gereklerinin yerine getirileceğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki terör örgütü bütünüyle silahsızlanma sürecini tamamlayacak ve bir rehabilitasyon sürecinin oluşmasıyla ilgili de adımlar atılacak. Bu, çatışma çözümleri bakımından Türkiye örneği diyebileceğimiz bir örnek olacaktır. Bildiğiniz gibi bütün çatışma çözümlerinde mutlaka bir üçüncü göz vardır. Yani o ülkenin dışında bir başka ülke ya da bir uluslararası kuruluş o süreci denetler, gözetler. Bizde üçüncü bir göz yok. Birinci göz de üçüncü göz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisidir. Hem komisyon raporunu hazırlamış hem de kabul edilen kanunla sürecin önü açılmıştır. Tam manasıyla kapsayıcı bir demokrasi örneğidir. Tam manasıyla bir müzakereci demokrasi örneğidir. Ümit ediyorum ki, dünya literatüründe de uygulamada yer alacak olan önemli konulardan birisi olacak."

Bu gelişmenin Türkiye'de terörü sona erdirdiği gibi komşu ülkelerde de özellikle Suriye ve Irak'ta da terörün sona erdirilmesinde çok büyük bir katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"O ülkelerdeki silahlı milis güçlerin de en kısa süre içerisinde silahlarını bırakması ve kendi ülkelerinin meşru otoriteleriyle birlikte ülkelerinin geleceği için olumlu adımlar atmasını ümit ediyoruz. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bir bölge projesi de gerçekleşmiş olacak. Bunu güçlü parlamento iradesinin neleri gerçekleştirebileceğine örnek olsun diye verdim. Türkiye 50 yıl bu sorunu çözmekle uğraştı ama şimdiye kadar hiçbir zaman parlamentoda bu konuyu ele almak gibi bir noktaya gelmedi. Hele hele parlamentoda bu konunun bütün partilerin katılımıyla bir ortak çalışma alanı haline hiç gelmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu, sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok parlamentosu için de en zor sorunların bile parlamentolarda demokratik bir olgunlukla ve müzakereci bir anlayışla çözülebileceğini gösteren çok değerli bir uygulamadır."

"Parlamenter diplomasi, geleneksel dış politikanın elini rahatlatan yararlı bir alandır"

"Güçlü parlamentolar güçlü demokrasileri inşa ederler. Güvenilir kurumlar ise barışçıl, istikrarlı ve müreffeh toplumların temelini oluşturan güven ortamını tesis eder." diyen Kurtulmuş, çok taraflı diplomasinin ve uluslararası taahhütlerin gerçekleştirilmesinin yolunun, ulusal parlamentoların etkili destek ve denetim mekanizmalarından geçtiğini vurguladı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler parlamentolar olarak insanlığın ortak yararına olan çok taraflı girişimleri desteklemeye devam edeceğiz ve bunları kendi toplumlarımıza mal olması için de çalışacağız. Küresel kararların ülkelerimizde karşılık bulabilmesi ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesi esastır. Biz, parlamentolar olarak vatandaşlarımızla doğrudan etkileşim kurarak çok taraflılığın toplumsal anlaşılırlığını ve meşruiyetini artıracak, aynı zamanda küresel taahhütlerin ulusal ve yerel önceliklerimizle bağını kuvvetlendireceğiz.

Parlamenter demokrasiyi yalnızca geleneksel dış politikanın tamamlayıcı bir unsur olarak da görmememiz lazım. Parlamenter diplomasi, yeri geldiğinde geleneksel dış politikanın elini rahatlatan, yeni ufuklar açan, yeni imkanlar sunan, yeni anlaşma ve işbirliği alanlarını açan fevkalade yararlı bir alandır. Diyaloğu güçlendirecek, demokratik dayanıklılığı destekleyecek ve sınır ötesi işbirliklerini teşvik ederek bölünmeleri, aşınmaları, çatışmaları ve gerilimlerin tırmanmasını önlemeye hep beraber yardımcı olacağız, gayret edeceğiz."

Kaynak: AA