TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Van'daki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Van'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç