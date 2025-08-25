TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Birlik ve Beraberlik Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah hep beraber önümüzdeki günlerde millet olarak, 103 yıl evvel bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise yine birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz." dedi.

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret eden Kurtulmuş, Şuhut'taki Atatürk Evi'nde düzenlenen programa katıldı.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, tarihte yaşanan büyük olayların bir eğitmen, öğretici olduğuna işaret etti.

Yaşanan bu olayların tarih bilincini, millet olma bilincini ve millet olarak güçlü bir şekilde durarak ileri doğru mücadele etme kararlılığını hatırlatan önemli dönüm noktaları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Milli Mücadele'den bağımsızlığa giden yoldaki en önemli dönüm noktalarından birinin Büyük Taarruz olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, 103 yıl önce Atatürk Evi'nde yapılan planlamalar sonucu Büyük Taarruz ile 30 Ağustos'a giden yolun, oradan 9 Eylül'ün ve nihayetinde bağımsız millet ve devlet olarak ayağa kalkmanın önünün açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu hatırlıyoruz ve o günlerden bize miras kalan bağımsızlık ruhunu, birlik olma şuurunu, milli hedeflerde bir ve beraber olma kararlılığını bir kez daha hatırlıyor ve bu istikamette yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Dolayısıyla sadece 103 yıl evvel olan bir olayı hatırlamıyor, aynı zamanda 103 yıl sonra aynı bilince sahip olarak, hele hele günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında daha da güçlü ayakta durabilmek için safları sıklaştırıyor, bayrağımızın altında aynı milli hedef ve duygular istikametinde gücümüzü artırıyoruz. İnşallah hep beraber önümüzdeki günlerde millet olarak, 103 yıl evvel bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise yine birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz."

Milli Mücadele döneminde bağımsızlık ruhunu ayağa kaldıran en önemli hususun bu birlik ruhu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ayrılıklar bir tarafa bırakılarak, herkesin bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak, Milli Mücadele'yi başarıyla taçlandırarak özgürlüğe kavuşmak için büyük mücadele verdiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, bir asır sonra benzer şartların hüküm sürdüğü bu coğrafyada Türkiye'yi güçlü yapmak için el birliğiyle çalışacaklarını belirterek, "Ayrılıkları, gayrılıkları bir kenara bırakacağız. Ortak hedeflerle yürüyeceğiz ve inşallah yeniden çok daha güçlü bir millet olarak ayağa kalkacağız. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Geçen yıl da buradaki etkinliklere katıldığını anımsatan Kurtulmuş, Şuhut'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, burada 103 yıl önce yaşananları hep birlikte yeniden hissettiklerini dile getirerek, "Ecdadımızın ruhuna sahip olmak hepimize nasip olsun. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, ecdadımızın ruhuyla yetiştirmek bizlere nasip olsun." dedi.

Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, bağımsızlık yolunu açan fedakar insanları ve 103 yıl önce Şuhut'tan süvari alayları olarak İzmir'e doğru hareket eden kahramanları rahmetle, minnetle, şükranla anan Kurtulmuş, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz. Allah bu millete hep beraber bağımsız, güçlü, büyük Türkiye olarak kıyamete kadar yaşamayı nasip etsin." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Atatürk Evi'ni gezdi, anı defterini imzaladı ve yetkililerden binaya ilişkin bilgi aldı. Kurtulmuş, daha sonra Zafer Haftası kutlamaları kapsamında temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurladı.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile vatandaşlar da katıldı.