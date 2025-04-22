TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan Mesajı

TBMM başkanı Kurtulmuş çocuklarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş : "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye'nin değerleriyle buluşmasının hep birlikte ortak milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmenin bir aracı olarak görüyoruz"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye'nin değerleriyle buluşmasının hep birlikte ortak milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmenin bir aracı olarak görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı şekilde Türkiye'nin geleceğinin parlak geleceğinin hazırlayıcı olan gençlerimizin çocuklarımızın evlatlarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesinin hatırlandığı önemli bir milli gün olarak görüyoruz" dedi.

TBMM Bahçesinde 23 Nisan etkinliği açılışı düzenlendi. Açılışta çocuklar tarafından şarkılar okundu, folklor gösterisi sunuldu. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"23 Nisan bir taraftan gazi Meclisimizde sadece Cumhuriyeti kuran, sadece millet iradesini bir araya getiren bir Meclis olarak değil aynı zamanda milli kurtuluş mücadelemizi veren bir ordugah olarak kullanılan bir karargah olarak kullanılan ulustaki birinci mecliste açılışı yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin en önemli vurgusu hem de o Kurtuluş Savaşı günlerinde dahi milli egemenlik vurgusuydu. Yani bu milletin egemenliğine sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmak, milletten başka hiçbir gücün olmadığını, milletten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyeceğimizi ilan etmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk hedefi, ilk vazifesiydi. Bu çerçevede daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı halinde milletimize bayram olarak hediye edilen bugünün ilk anlamı milli egemenliğe sahip çıkmaktır. Milli egemenlik de sadece şu arkada gördüğünüz binanın içerisinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salonlarında var olan bir gerçek değildir. Hiç şüphesiz millet adına, milleti temsil eden vekiller aracılığıyla milli irade bu binada tecelli ediyor olsa da aynı şekilde milli irade milletin bulunduğu her yerde ortaya çıkan iradedir. Milli irade çarşıda, pazarda, milli irade köyde, kentte vatandaşın gönlünde ve zihninde milletini milli değerlerini vatanını korumak için ortaya koyduğu iradenin tamamıdır. Bu çerçevede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sadece resmi bir bayram olarak kutlamanın çok ötesinde bunu bir millet bayramı haline dönüştürmek en temel vazifelerimizden birisidir."

Kurtulmuş, çocukların en iyi şekilde yetiştirmenin sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, "Bu gayretle yolumuza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki burada gördüğünüz çocuklar bizim yaşadığımız Türkiye'den çok daha güçlü, çok daha büyük, çok daha müreffeh ve dünyada lider olan bir Türkiye'yi gerçekleştirecek ve onların omuzlarında Türkiye sadece muasır medeniyetler seviyesine yetişmeyecek. Muasır medeniyetler seviyesinin de çok daha fazla üstüne çıkacak, çok daha fazla önüne geçecektir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye'nin değerleriyle buluşmasının hep birlikse ortak milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmenin bir aracı olarak görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı şekilde Türkiye'nin geleceğinin parlak geleceğinin hazırlayıcı olan gençlerimizin çocuklarımızın evlatlarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesinin hatırlandığı önemli bir milli gün olarak görüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların şarkılarında ortak bir egemenlik ilelebet kendilerine emanet vurgusu olduğunu kaydederek, "Bu da çok önemli. Bu da bize önemli bir ders veriyor. Ben çocuklarımızın bu kadar sorumluluk sahibi yetiştikleri için çok mutluyum. Onları yetiştiren öğretmenlerimize huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine çocuklarımız şarkılarında bu vatanın umudu yarınlarıyız biz demişler. Bu da benim için çok önemli bir ifade. Onun için de çocuklarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Devamında geleceğe umutla, inançla sarılalım demişler. Bu da çok güzel bir ifadeydi. Yine şarkıların tamamında milli irade ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgusu vardı. Bu da bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, illerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası organizasyonunu yaptıklarını söyleyerek, "Ülkemizi seviyoruz. Güzel şeyler istiyoruz. Gülün, eğlenin, coşun, bugünün tadını çıkarın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizleri seviyoruz. Sporla olun. Spordan uzak kalmayın. İçinizden şampiyonlar çıkacak. Spora devam. Salonlara bekliyoruz, havuzlara bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Meclise hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kurtulmuş resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi.