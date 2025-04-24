TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Senato Başkanı ile Görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile Meclis'teki makamında görüştü. Kurtulmuş, görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlanmasını temenni etti ve Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev önderliğinde gerçekleştirdiği reform hareketlerini takdirle takip ettiklerini söyledi. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlü bir şekilde geliştiğini söyleyen Kurtulmuş, hükümetler arasındaki olumlu ilişkilerin parlamentolar arasında da çok yakın bir ilişkiye dönmesi gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) önem verdiklerini ve Türk dünyası ülkelerinin birbirine daha fazla yakınlaşması gerektiğini ekledi. Ayrıca Kurtulmuş, küresel gelişmelerle birlikte Türk Dünyasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve nüfus, yer altı ve yer üstü kaynakları, genç ve kabiliyetli insan kaynağıyla dünyanın güçlü merkezlerinden birini olabileceğini vurguladı.

Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ise TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde TBMM'nin üstlendiği rolü dile getirdi. Heyetler arası görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve mevkidaşı Narbayeva, TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasında iş birliği protokolünü imzaladı. Kurtulmuş ve Narbayeva daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'deki bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Genel Kurul çalışmalarını da bir süre takip eden Kurtulmuş ve Narbayeva, milletvekillerini selamladı.