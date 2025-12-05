TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bilici ve Selvi'ye "geçmiş olsun" ziyareti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastanede tedavi gören Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Bilici ve Selvi'yi tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.