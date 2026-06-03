TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'teki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Yönet Can Tezel'den bilgi aldı ve personele başarılar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'teki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kurtulmuş, Finlandiya'daki resmi temaslarının ardından İsveç'e geçti.
İsveç'te Stokholm Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Büyükelçilikte görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan