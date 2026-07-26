8 aylık hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebek kayıp

Kolombiya’nın Cali kentinde 4 gündür aranan 21 yaşındaki 8 aylık hamile María Camila Potosí, nehir kıyısında bıçaklanarak katledilmiş halde bulundu. Talihsiz kadının karnındaki bebeğinin alındığı ve kayıp olduğu belirlenirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, 16 Temmuz’da ortadan kaybolan 21 yaşındaki María Camila Potosí’den 4 gün boyunca haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmalarında, genç kadının cansız bedeni 20 Temmuz’da Cali'nin La Buitrera bölgesindeki Meléndez Nehri kıyısında bulundu.

BEBEĞİ KARNINDAN ALINMIŞ

Yapılan ilk incelemelerde 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Potosí’nin vücudunda en az 4 bıçak yarası tespit edildi. Vahşetin en kan donduran boyutu ise genç kadının karnındaki bebeğin alınmış ve kayıplara karışmış olması oldu.

KAMERA KAYITLARINDAKİ ŞÜPHELİ KADIN TESLİM OLDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Potosí’nin en son 16 Temmuz günü saat 16.16 sıralarında, kendisini "arkadaşı" olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kadınla motosiklete bindiği görüldü.

Görüntülerdeki kadının teşhir edilmesinin ardından, şüphelinin ailesi durumu fark etti ve kadın yetkililere teslim oldu. Şüphelinin eski partneri Carlos Rincón, kadının olay gecesi eve gelmediğini, ertesi gün ise "hiçbir şey olmamış gibi" davrandığını iddia etti. Rincón ayrıca şüpheli kadının daha önce kendisine iki kez hamilelik yalanı söylediğini de öne sürdü. Kadının kayıp bebekle doğrudan bir bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

BEBEĞİ BULANA PARA ÖDÜLÜ

Olay Kolombiya genelinde büyük infial yaratırken Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, olayın aydınlatılması ve bebeğin bulunabilmesi için verilecek ödülü 200 milyon Kolombiya pesosuna (yaklaşık 63 bin dolar) çıkardıklarını açıkladı.

Kolombiya Savcılığı, insanlığı dehşete düşüren bu vahşeti; "zorla kaybetme", "ağırlaştırılmış işkence", "delilleri yok etme" ve "ağırlaştırılmış cinayet" suçları kapsamında çok yönlü olarak soruşturmaya devam ediyor.