TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ordu'da Konuştu

ORDU'DA KONUŞTUTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, memleketinde hemşehrileriyle bir arada olmaktan...

ORDU'DA KONUŞTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, memleketinde hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, Ordu'da gün boyu gerçekleştirdiği programlarla verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Ordu'ya her geldiğinde daha güzel hizmetler yapıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ordu'da yıllar içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetimizin hem belediyelerimizin yaptığı hizmetler her türlü övgünün üstündedir. Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetlerde emeği geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Kurtulmuş dünyanın gözü önünde İsrail'in büyük bir saldırganlıkla Gazze'deki masum, mazlum halkı katlettiğini, Gazze halkını tarihten silmeye çalıştığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Böyle insanlık olur mu? Altı tane birer tonluk bombayı aynı hastane etrafına atarak orada binlerce insanın şehit olmasına vesile olmuştur. Bütün uluslararası platformlarda bu insanlık dramına son verilsin, acil bir ateşkes sağlansın ve oraya insani yardımlar yapılsın diye gayret ediyoruz. İnanın ki bunu samimi olarak söylüyorum ki, dünyanın her yerinde yüreği yanarak, içi sızlayarak bu soruna çözüm bulmak için tarihsel bir sorumluluk hissederek mücadele eden Türkiye'dir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, Türkiye'nin Dışişleri Bakanıdır, Türkiye'nin bakanlarıdır, Türkiye'nin yetkilileridir."

Türkiye olarak hep beraber 7'den 70'e, haktan, insanlıktan, vicdandan ve masum, mazlum Gazze halkından yana durduklarını ortaya koyduklarını ve ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, "İnsanlık eninde sonunda kazanacaktır" dedi.

Kurtulmuş, hiçbir zulmün ilanihaye devam etmeyeceğini de vurgulayarak, "Siyonistlere şunu hatırlatmak isterim. Zulüm payidar olur zannediyorlarsa dönsünler Hitlerin tarihini okusunlar, zulüm payidar olur zannediyorlarsa dönsünler Mussolini'nin tarihini okusunlar, kendilerine zulmeden, zulmederken de 'Biz dünyayı kıyamete kadar yönetiriz' zanneden Hitlerin yerinde yeller esiyor. Netanyahu'nun da yerinde yeller esecek, bu zalimlerin de yerlerinde yeller esecek" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yapılan duanın ardından yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Ahmet BAYRAK/ ORDU,