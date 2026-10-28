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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İspanya'daki tren kazası için başsağlığı diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin dost İspanya'nın yanında olduğunu ve İspanya halkına dayanışma duygularını ilettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı kazaya ilişkin, "Türkiye olarak dost İspanya'nın yanında olduğumuzu ifade ediyor, İspanya halkına dayanışma ve kardeşlik duygularımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"İspanya'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin acısını derinden paylaşıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak dost İspanya'nın yanında olduğumuzu ifade ediyor, İspanya halkına dayanışma ve kardeşlik duygularımızı iletiyorum."

Kaynak: AA
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