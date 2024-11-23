TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmet Uçma'yı Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsmet Uçma, tanıyanlarının tamamı tarafından hayırla yad edilen son derece nitelikli bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamı, iyi bir eylem adamıydı." dedi.

Kurtulmuş, Pendik Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve siyasetçi İsmet Uçma'nın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Programda konuşan Kurtulmuş, İsmet Uçma ile siyasetten önce başlayan ve on yıllar boyunca süren dostluğunun, arkadaşlığının bulunduğunu söyledi.

Uçma ile yaptıkları her sohbette Türkiye'nin meselelerini ele aldıklarını anlatan Kurtulmuş, "Gençlik yıllarımızın o haletiruhiyesi içerisinde dünyanın ne kadar ağır sorunu olursa olsun bunu hemen çözebilecek bir cesarete, kararlılığa, gözü pekliğe sahip olduğumuzu hissederdik. Bu anlamda İsmet Uçma'nın hem entelektüel kapasitesi hem de sorunları çözmeye dönük teklifleri hepimizin malumudur. Bu anlamda fikir tarafıyla eylem tarafı bütünleşmiş olan nadir insanlardan birisiydi ve hayatı boyunca ideal olarak gördüğü fikirlerin hepsini realize edebilmek için çabalamış, çırpınmış olan bir dostumuz, arkadaşımız, kardeşimizdi." diye konuştu.

"İsmet Uçma, hayatını kompartımanlara ayırmadan yaşayan bir kardeşimizdi." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern zamanların Müslümanlarının çok sıkça yaptığı hatalardan birisi, hayatlarını kompartımanlara ayırarak yaşamaktır. Yani mesleki hayatları başka bir şeydir, siyasi hayatları başka bir şeydir, STK'larla uğraşıyorlarsa orası başka bir şeydir, aile hayatları başka bir şeydir… İsmet Uçma, hayatı Müslümanca yaşamaya gayret eden ve hayatının hiçbir alanını birbirinden ayırmaksızın her birisini bu ana çerçeve içerisinde sürdüren birisiydi.

Yine İsmet Uçma'nın en bariz özelliklerinden birisi, bir dava insanı olmasıydı. Onun bütün meselelere karşı, ülkenin, insanlığın ve özellikle İslam dünyasının meselelerine karşı çok sorumlu bir tavır ve davranış içerisinde olduğunu görürdük. Dolayısıyla bunu da öncelemiş, hayatının merkezine koymuş olan bir arkadaşımızdı. Bilinen meselelere yeni birtakım yaklaşımlar getirebilme kabiliyeti de hiç göz ardı edilmeyecek fevkalade önemli özelliklerinden birisiydi."

Uçma'nın, TBMM'de de bir disiplin abidesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bir yere gittiğinde insanların onun etrafında toplandığını ve özellikle gençlerin Uçma'dan bir şeyler kazanmak için çaba harcadıklarını anlattı.

Kurtulmuş, Uçma'ya Allah'tan rahmet dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisi, hayatı mücadeleyle geçmiş, onurlu bir şekilde fikrini savunmayı hayatının merkezine koymuş, hayatını kompartımanlara ayırmadan tek bir istikamette yürümüş ve istikameti de yolda koyduğu işaretler üzerinden hem kendisi takip etmiş hem de sonraki nesillerin takip etmesi için bu işaretleri eylemleriyle de çok daha belirgin hale getirmeye gayret etmiştir. İsmet Uçma, tanıyanlarının tamamı tarafından hayırla yad edilen son derece nitelikli bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamı, iyi bir eylem adamıydı. İsmet Uçma'nın sonraki nesillerde örnek alınacak bir şahsiyet olarak anlatılmasını Allah nasip etsin."

Programda Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, milletvekilleri, Uçma'nın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar yer aldı.