Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Yasa Teklifi PKK/PYD/KCK'ya Özel, Üst Düzey Yöneticiler Kapsam Dışı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu yasa geçici bir yasa ve münhasıran oluşturulmuş bir yasa. Başka örgütler de istifade edecek mi? Hayır, başka örgütler istifade etmeyecek. Bu münhasıran PKK, PYD, KCK için ortaya konulmuş bir yasadır. ve ilanihaye değil. Yasanın yürürlüğe girdiği tespit edildikten sonra, yani birinci madde yerine getirildikten sonra 6 ay süre verilecek. Bu 6 aylık süre içerisinde gelen örgütün elemanları, silahlarını bırakan ve 'Ben örgütsel faaliyetten vazgeçtim' diyen insanlar bundan istifade edebilecek. Bir başka soru çok soruluyor. Maalesef bazıları da haksız şekilde, yasada çok net bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen bunu suistimal ediyorlar. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin yasanın bu haliyle yararlanması mümkün değildir. Yani üst düzey yönetim bundan uzakta" dedi.

17. Milli İrade Buluşması 'Terörsüz Türkiye' toplantısı MÜSİAD Genel Merkezi'nde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Çerçeve Yasa'nın maddeleri ele alındı. Toplantıya Kurtulmuş'un yanı sıra Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti milletvekilleri de katıldı.

'TERÖRÜN TÜRKİYE'YE ALTERNATİF MALİYETİNİN 3 TRİLYON DOLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yaklaşık 50 yıllık süre içerisinde on binlerce insanımız şehit olmuş, on binlerce insanımız hayattan koparılmış, öldürülmüş, şehirlerimiz yıkılmış, köylerimiz yıkılmış ve birçok büyük zarara uğramış bir milletiz. En mütevazı tahminlerle terörün Türkiye'ye alternatif maliyetinin 3 trilyon dolar olduğunu biliyoruz. 2013 yılında hesapladığımızda tam manasıyla 1,3 trilyon dolar çıkmıştı. O günden bugüne bu rakamın çok daha yukarılara çıktığı malumdur" dedi.

'PARTİLERİN BİR UZLAŞI ORTAYA KOYABİLMESİ, ASLINDA TOPLUMSAL MUTABAKATIN DA ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR'

Kurtulmuş, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bölgedeki gelişmeler de bizim lehimize birtakım durumları ortaya çıkartıyor. İçeride siyasi iklimin 'Terörsüz Türkiye'yi kabul etmesi, partilerin bir uzlaşı ortaya koyabilmesi aslında toplumsal mutabakatın da çıktığını gösteriyor. Birileri söylüyor ya, 'Burada milletin görüşü yok, millet buna katılmadı.' Kardeşim, 467 milletvekilinin evet oyu verdiği bir yasa aslında aynı zamanda milletin mutabakatının da doğrudan doğruya bir yansımasıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SAVAŞAN ÖRGÜT, 'SİLAHIMI BIRAKACAĞIM' DİYOR; BİZ 'SİLAHLARINI BIRAKMA' MI DİYECEKTİK?'

Kurtulmuş, "İmralı'nın yaptığı açıklamayla birlikte örgüt yeni bir sürece girdi. Açıkçası örgütü tasfiye edeceğini, örgütün artık silahlı mücadele dönemini geride bırakması gerektiğini ve Türkiye için doğru yolun demokratik bir mücadele olduğunu çok açık bir şekilde beyan etti ve arkasından da bir şekilde tekraren bu beyanlar kamuoyu ile paylaşıldı. O zamanlar itiraz eden bazı arkadaşlar da şunu diyor: Elinde silah olan ve 40 yılı aşkın bir süre Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşan örgüt, 'Silahımı bırakacağım' diyor. Biz, 'Silahlarını bırakma' mı diyecektik? Silahları bırakacaksan, gel bakalım, yolu yöntemi budur. Bugüne kadar gelmemizde örgütün bu silah bırakma iradesinin de önemli bir etkisi olduğunu ifade etmek isterim. Şunun da altını çizmek isterim. Orta Doğu'da en çok bulunan şey silahtır. Pazarda peynir ekmek satılır gibi on yıllar boyunca silah satıldığını, silah tedarik edildiğini biliyoruz. Esas mesele bir daha bu memlekette hiçbir Kürt evladının hangi gerekçeyle olursa olsun eline silahı alarak dağa çıkmasını mümkün kılmayacak bir ortamı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

'BU YASANIN İÇERİSİNDE ÜÇ TANE SİGORTA VARDIR'

Kurtulmuş, "Meclis'te geçtiğimiz hafta bir yasa çıktı. Yasayla ilgili çok detaylı şeyler söylemeye gerek yok. Şunu ifade etmek isterim. Bu yasanın içerisinde üç tane sigorta vardır. Şöyle bir endişe var ya, 'Ya örgüt silah bırakmazsa?' Öyle mi? Burada, yasanın metni burada; üç tane sigorta var. Birincisi, birinci madde. Birinci madde yine raporda kritik eşik olarak tanımladığımız örgütün silahlarını bıraktığı, bütün unsurlarıyla birlikte kendini feshettiği, devletin güvenlik birimleri tarafından kontrol edildikten, tespit edildikten sonra konunun ülkenin en büyük güvenlik kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu'nda benimsenmesi ve kabul edilmesiyle birlikte yasa uygulamaya girer. Yani o kadar garanti alındı ki bütün unsurlarıyla birlikte örgütün tasfiyesi, silahların tespiti, bununla ilgili sahada gözlemlerin yapılması, bu da yetmiyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konunun gündeme getirilmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nda kararlaştırılması ve ondan sonra bu yasa uygulamaya girecek. Birinci sigortamız bu. İkinci sigortamız, yasanın 7'nci maddesinde belirlenmiş olan kurum. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden oluşan bir kurul ortaya çıkacak. Bu kurul tek tek bütün bu dosyaları inceleyecek. Bu dosyalarla ilgili kararları verecek. Bu dosyalarla ilgili kararları da ilgili mahkemelere göndererek bunların uygulanmasıyla ilgili talepte bulunacak. Hatta yasada bu kurula idari, adli ve yasal düzenlemelerle ilgili teklifte bulunma yetkisi de verilmiştir. Bu şu demek; bu kurulun onaylamadığı hiçbir şey olmayacak demektir, ikinci sigorta. Bu da yetmez. Üçüncü bir sigortayı daha yasa ortaya koyuyor, 7'nci maddenin içerisinde. O da bu süreçlerin kontrol edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir izleme komisyonu. Siyasi partilerden oluşacak bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu da Allah'ın izniyle süreçleri izleyecek, raporlayacak, yeri geldiği zaman tavsiyelerde, ilgililere tavsiyelerde bulunacak" dedi.

'ARTIK BU MEMLEKETİN HİÇBİR YERİNDE, HİÇBİR DAĞINDA, HİÇBİR OVASINDA SİLAH SESİ OLMASIN'

Kurtulmuş, "Bu yasa geçici bir yasa ve münhasıran oluşturulmuş bir yasa. Başka örgütler de istifade edecek mi? Hayır, başka örgütler istifade etmeyecek. Bu münhasıran PKK, PYD, KCK için ortaya konulmuş bir yasadır. ve ilanihaye değil. Yasanın yürürlüğe girdiği tespit edildikten sonra, yani birinci madde yerine getirildikten sonra 6 ay süre verilecek. Bu 6 aylık süre içerisinde gelen örgütün elemanları, silahlarını bırakan ve 'Ben vazgeçtim' diyen insanlar bundan istifade edebilecek. Bir başka soru çok soruluyor. Maalesef bazıları da haksız şekilde, yasada çok net bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen bunu suistimal ediyorlar. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin yasanın bu haliyle yararlanması mümkün değildir. Yani üst düzey yönetim bundan uzakta. Bu bir süreç tabii ki devlet aklı ve millet vicdanı. Değerli arkadaşlar, bunun ikisi bir araya geldiği için dengeli bir şekilde oluştuğu için ortaya bunlar çıktı. Milletin vicdanı, milletin irfanı, milletin kabul ettiği şeylerin üzerinden devlet bir akılla bu süreci yürütmüş bugüne kadar ve inşallah sonuç alacaktır. Sonuç nedir? Artık bu memleketin hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir ovasında silah sesi olmasın. Hiçbir şehrinde bombalar patlamasın. Hiçbir yerde insanlar terörün kurbanı olmasın ve bu ülkenin insanları birlik ve beraberlik içerisinde yollarına devam etsinler" diye konuştu.

Program, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a İbrahim Suresi'nin 40'ıncı ayetinin yazılı olduğu hat tablosunu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı