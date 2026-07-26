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Kurtulmuş'tan Filenin Sultanları'na tebrik

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandıran filenin sultanları, azimleri ve mücadeleleriyle milletimize büyük bir sevinç yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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