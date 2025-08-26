TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin Meselesi Türk Milletinin Milli Bir Meselesidir

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası kutlamalarına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl bu millet Zafer Bayramı'nı kutlamayı başarmış bir milletse Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve Filistin özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz, gayret ediyoruz" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen, 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Büyük Taarruz'un 103'üncü yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da törenler düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçekleştirilen törenlere katılım gösterdi. İlk olarak Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'ni ziyaret ederek burada vatandaşlara seslenen Başkan Kurtulmuş, temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlayarak kortej yürüyüşüne katıldı. Daha sonra Şuhut Şehir Stadı'nda yapılan kutlama programına katılan Başkan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara değinerek Filistin halkının da bir gün zafer kutlamaları temennisinde bulundu.

"Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir"

Türk milletinin Filistin'de yapılan zulmü durdurmanın boynunun borcu olduğunu dile getiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu millet, dünyanın neresinde zulüm varsa o zulmü kendisine yapılmış bir zulüm olarak görür ve karşısında yer alır. Dünyanın neresinde zalim varsa ona haddini bildirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Her gün onlarca Filistinli yiyecek kuyruklarında canice kurşunlanarak ve bombalanarak hayattan koparılıyor. Bu vahşete, soykırıma asla 'eyvallah' etmiyoruz, 'dur' demek için hep beraber gayret sarf ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu zulümleri, bu katliamları durdurmak da bunun için gayret sarf etmek de bu milletin boynunun borcudur. Şunu ifade etmek isterim, bazıları 'bize ne Filistin'den, bize ne Gazze'den?' diyebilirler. Çok açık söylüyorum, Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir ve milletimizin ortak meselesidir. Görür gibi inanıyorum, bütün binaların yıkıldığı, neredeyse bir tek duvarın bile kalmadığı Gazze'de, halkın geleceğini, Gazzelilerin, Filistinlilerin geleceğini görüyorum. Nasıl bu millet Zafer Bayramı'nı kutlamayı başarmış bir milletse Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve Filistin özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aydınlığın en yakın olduğu yer, gecenin en karanlık olduğu yerdir" şeklinde konuştu.

"Biz görüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz"

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı eleştiren Başkan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlara yapılan zulmün karşısında susanlara, destek olanlara, görmezden gelenlere de 'Allah ne biliyorsa öyle yapsın' diyoruz ama biz görüyoruz. Müdahale etmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu büyük zulmün, bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için bütün gücümüzü seferber ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Başkan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından 'Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı' gösterimi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR