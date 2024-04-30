TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti
Kurtulmuş, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, parlamenter diplomasiye olan ihtiyacı dile getirdi. İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortak bir çaba içinde olabileceğini ifade etti. Lammert ise meclislerle çalışmayı ve partilerle görüşmeyi önemsediklerini belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti.
Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında tarihten gelen köklü ilişkilerin bulunduğunu, Almanya ile ilişkileri önemsediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki olumlu ilişkinin parlamenter diplomasiye de yansıması gerektiğini söyledi.
Görüşmede, Avrupa ve Almanya'da gelişen İslamofobi ve ırkçılığa işaret ederek bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna savaşının bir an evvel sonlandırılabilmesi için de Türkiye ve Almanya'nın ortak bir çabanın içinde olabileceğini kaydetti.
Lammert de meclislerle birlikteçalışmayı, partilerle görüşmeyi önemsediklerini, Kurtulmuş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.