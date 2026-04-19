TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurumspor, Batman Petrolspor ve Bursaspor'u kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor ile TFF 1. Lig'e terfi eden Batman Petrolspor ve Bursaspor'u sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u ve kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimizi kutluyorum. TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor ve Bursaspor'u da tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı