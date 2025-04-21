TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Çocuklarını Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dünya çocuklarını kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye'de bulunan dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. 30 ülkeden 60 çocuğun katıldığı kabule; TRT Genel Sekreteri Talip Uzun ile TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da katıldı.

Kabulde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin en önemli bayramlarından olduğunu belirterek, "Bu bayramın bir tarafı ulusal egemenliktir. Milli iradeye sahip çıkıp bağımsızlığımızı kazandığımız ve milletin iradesinin yansıması için bir Meclis kurarak ve bu kurduğumuz Meclis'te ulusal kurtuluş savaşını verdik ve devleti kurduk. Diğer tarafı ise kurulan Cumhuriyetimizi geleceğe doğru taşımak için çocuk bayramı haline dönüştürüldüğü gündür. Bir tarafta devleti kurmak; TBMM'yi inşa etmek, bağımsızlığımızı kazanmak, geleceğimizi teminat altına almak, diğer taraftan ise geleceğimizi teminat altına alacağımız gençlerimizi önemsediğimizi ve bu devletin geleceğini sadece geçmişte yaşananlar ile değil, ülkenin gençlerin omuzlarında yükseleceği fikriyle cumhuriyetimizin kurucuları, başta 1'inci Meclis Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, bugünü ayrıca çocuk bayramı haline çevirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

'BİZ BÜYÜKLERE DE DERS VERİYORSUNUZ'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada sadece Türkiye'de resmi bayram olarak kutlandığını hatırlatan Kurtulmuş, "Böylece hem geçmişimize hem milli bağımsızlığımıza sahip çıkıyor, hem de geleceğimizi önemle inşa etmenin kararlılığında olduğumuzu ifade ediyoruz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca 23 Nisan, TRT'nin bu önemli etkinliğiyle birlikte sadece Türkiye'nin çocuklarına değil, dünya çocuklarına da önemli buluşma günlerinden birisi haline geldi. Dünyanın dört bir tarafında, bütün dünyanın barış ve esenlik içerisinde olması için en önemli umut kaynağımız olan siz sevgili gençlerimizin, evlatlarımızın Türkiye'ye gelmesi, birbirleriyle farklı kültürlerde, coğrafyalarda, farklı ana dillerini konuşuyor olsa da bir araya gelebildiği ama aslında aynı gönül dilini kullanarak; dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı ortaya koyan çocuklar olarak sizi tebrik ediyorum. Her biriniz aslında bu toplantı vesilesiyle; ortaya koyduğunuz bu davranışla, gülüşlerinizle, her türlü olumsuzluğa rağmen geleceğe umutla bakan yaklaşımınızla aslında bizlere de büyüklere de ders veriyoruz" diye konuştu.

'BİZ SİYASETÇİLERİN DE SORUMLULUĞUDUR'

Kurtulmuş, dünyanın dört bir tarafında bulunan çocukların savaşlardan etkilendiklerini kaydederek, "Bugün dünyanın dört bir tarafındaki akranlarınızın bazıları maalesef şanslı değildir. Dünyanın birçok yerinde savaşlarla, katliamlarla, bombalar altında hayattan koparılmış olan sizin akranlarınız veya sizden küçük milyonlarca, on binlerce çocuğun olduğunu biliyoruz. En başta Filistin'de, Gazze'de şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Aynı şekilde dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla, savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının var olduğunu da üzülerek ifade etmek isteriz. Esasında olması gereken yerler; oyun alanları ve okulların o cıvıl cıvıl neşeyle sürdürülen eğitim ortamları olması gerekirken, birtakım karanlık güçler tarafından savaşa itilen, savaş ortamına sokulan bu gencecik çocukların, ufacık evlatlarımızın ellerinde silahlarla dolaştırılmasının da insanlığın büyük bir ayıbı olduğunun altını çizmek isteriz. Benzer şekilde açlıkla, susuzlukla ve besinsizlikle sınanan ve bir kısmı açlık dolayısıyla, dünyanın yoksul bölgelerinde hayattan koparılan çok sayıda gencimizin, evladımızın olduğunu da biliyoruz. Aslında açlıktan hayatını kaybeden gençlerin sorumluluğu, bilinçsizce onların aç kalmasına duyarsız kalan biz siyasetçilerin de sorumluluğudur" dedi. Kurtulmuş başta savaşlar olmak üzere her türlü insani ayıbın ortana kaldırılacağı ve barış dolu bir dünyanın kurulacağına inandığını söyledi.