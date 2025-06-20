TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika Diyanet Vakfı'nı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Brüksel'de Belçika Diyanet Vakfı'nı ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Konak, Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül ve Sosyal İşler Müşaviri Fatih Mehmet Karaca'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Numan Kurtulmuş, Belçika'daki Türk toplumunun dini ve sosyal hizmetlerine katkıda bulunan vakfın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Kurtulmuş, Brüksel Fatih Camii'nde Cuma namazı kıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Brüksel Fatih Camii'ne geçerek burada cuma namazını kıldı. Namaz sonrası cami cemaatiyle bir araya gelen Kurtulmuş, Belçika'daki Türk vatandaşlarıyla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

" Türkiye, yaşadığı zor coğrafyada kimseye muhtaç olmadan yoluna devam edecektir"

Belçika İslam Federasyonu'nda da vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, burada ise Belçika İslam Federasyonu Başkanı Muhammed Ünal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Avrupa'da bu camilerin yapılmasına vesile olan ilk nesli her zaman rahmetle hatırladıklarını dile getirerek, camilerin bugünlere kadar gelmesinde emeği geçenleri şükranla ve rahmetle yad etti.

Milli Görüş Teşkilatı'nın kurulmasında büyük emeği olan merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı, merhum Akgün Erbakan'ı ve Milli Görüş'ün ilk neslini de hayırla anan Kurtulmuş, "O güzel hizmetlerin Türk toplumunu bu noktaya getirdiğini bugün sevinerek görüyoruz. Artık üçüncü nesil yavaş yavaş dördüncü nesle evriliyor. İlk gelen nesilden bu yana ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz. Ama bunu da yeterli bulmuyoruz. Özellikle genç evlatlarımızın çok daha iyi yetişmesi için el birliğiyle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemleriyle buradaki Türk toplumunu kıyasladığımızda aldığımız mesafeyi görüyoruz. Eski dönemlerdeki Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin geldiği noktayı da kıyasladığımızda çok büyük bir mesafe aldığımızı Allah'a çok şükür görüyoruz" diye konuştu.

"Bütün sıkıntılarınızın giderilebilmesi için hep beraber çalışacağız"

Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin de giderek arttığına dikkati çeken Numan Kurtulmuş, büyükelçilerin, başkonsolosların, bütün elçilik mensuplarının halkın arasında bulunduğunu ve onların taleplerini karşılamak için canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Yunus Emre Vakfı'ndan TİKA'ya, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına kadar bütün kurumların hızlı bir şekilde çalıştığını da hatırlatan Kurtulmuş, "Dünyanın çok büyük gelişmelerin içerisinden geçtiğini biliyorsunuz. Bizim yaşadığımız coğrafyada Türkiye'nin güçlü olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yoktur. Bir ülkenin en büyük gücü, kendi içerisindeki birlik ve beraberliğin, kendi iç kalesinin sağlam olmasıdır. Allah, birlik içerisinde, dayanışma içerisinde hep beraber ortak hedeflere, milli hedeflere doğru yürümeyi nasip etsin. Bunun için de sizlerle buradaki arkadaşlarımızın çok yakın çalışmasını hem talep ediyoruz hem arzu ediyoruz. Bütün sıkıntılarınızın giderilebilmesi ve burada artık iyice entegre olmuş olan Türk toplumunun daha da ileri gitmesi için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin geldiği noktaya da işaret ederek, "Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah Türkiye, yaşadığı zor coğrafyada kimseye, ele güne muhtaç olmadan yoluna devam edecektir" dedi.

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de yer aldı. - BRÜKSEL