TBMM Başkanı Kurtulmuş Batman'da Suriye ve Irak için terörsüz bölge hedefini anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah Suriye'nin de Irak'ın da içinde olduğu bütün bölgede Allah'ın izniyle terör tamamıyla ortadan kalkacak ve terörsüz bir bölgeyi inşallah inşa edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Emin Ekmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de onlarca yıl devam eden diktatörlüğün değişmesinin ardından yeni bir sürecin başladığını belirten Kurtulmuş, ülkedeki silahlı grupların Suriye devletine entegre edilmesine yönelik iradeye dikkat çekti. PYD, YPG ve KCK'nın da bu kapsamda olduğunu ifade eden Kurtulmuş, entegrasyon sürecinin en kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını temenni etti.

"Artık bu süreçte adımlar atılmaya başlanmıştır"

Terörsüz Türkiye hedefinin bölge açısından da önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye ile birlikte bölgede de terörsüz bir ortam olacağını söylüyorduk. Muhtemelen Terörsüz Türkiye'yi duyduğunda bunun da siyasi bir retorik olduğunu zanneden arkadaşlarımız vardı. Ama sizi temin ederim ki artık bu süreçte de adımlar atılmaya başlanmıştır ve hızlı bir şekilde atılacaktır."

Bir süre önce Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Irak Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmeye değinen Kurtulmuş, Irak tarafının da Terörsüz Türkiye hedefinin terörsüz bölgeye katkı sağlayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı. Kurtulmuş, söz konusu görüşmede Irak'taki silahlı grupların devlet yapısına entegrasyonu için eylül sonu veya ekim başında sürecin başlatılacağının ifade edildiğini belirtti.

Irak'ın Sincar bölgesindeki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, PKK ile bağlantılı bir yapının yaklaşık 2 bin kişilik silahlı gücüyle Irak ordusuna ve güvenlik güçlerine entegre olma sürecini kabul ettiğini ve başlattığını söyledi.

"Bu geniş coğrafyanın halkları birdir, beraberdir, kardeştir"

Bölge halklarının kardeşliğine vurgu yapan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah Suriye'nin de Irak'ın da içinde olduğu bütün bölgede Allah'ın izniyle terör tamamıyla ortadan kalkacak ve terörsüz bir bölgeyi inşallah inşa edeceğiz. Tekraren söylüyorum; bu bölgenin halklarının birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. Bu bölgenin halkları, bu kadar büyük emperyal oyunlara rağmen, sadece Osmanlı çöktükten sonra değil, Osmanlı'nın son 100 yılı da dahil olmak üzere en az iki asırdır birbirlerine düşman edilmeye çalışılmalarına rağmen, bu geniş coğrafyanın halkları birdir, beraberdir, kardeştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı