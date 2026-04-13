TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldi. Genel kurulun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünün gelecek yıl idrak edileceğini, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından bu anlamlı yıl dönümünün bir fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Kurtulmuş, mevkidaşı Dick'i gelecek yıl düzenlenecek Anzak Günü etkinliklerine ve TBMM'ye davet etti.

Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması vurgusu yapıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Avustralya'daki Türk toplumunun ülkeler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunu da vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Batılı 11 ülkenin daha Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmasının Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu ülkeler arasında Avustralya'nın yer almasından memnuniyet duyduklarını ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Görüşmede ayrıca Avustralya ile ortak bulunulan uluslararası asamblelerdeki iş birlikleri de ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı