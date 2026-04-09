TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ara seçim kararını verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ara seçimin nasıl yapılabileceği bellidir, şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur; ancak buna karar verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur. Genel Kurul'un karar alması şarttır. Burada TBMM Başkanlığına en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. 15-19 Nisan tarihleri arasında TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Parlamentolararası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, "Bu Genel Kurul toplantıları 1934, 1954 ve 1996 yılında Türkiye'de gerçekleşti. 30 yıl aradan sonra Türkiye'de bu toplantıların gerçekleştirilecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ve çok büyük bir titizlikle hakikaten ülkemizin şanına yakışan bir organizasyonla bu işi tamamlamak için üstün bir gayretle çalışıyoruz. Bu sadece bir organizasyon üstlenmesi olarak görülmemeli; çünkü bu aynı zamanda dünyanın önemli türbülanslardan geçtiği, büyük değişimlerin, gerginliklerin ve çatışmaların ortaya çıktığı bir noktada; dünyanın bundan sonraki dönemde ihtiyacı olan konuların altının çizilmesi ve buna da ev sahipliği yapmak bakımından İstanbul'un en uygun lokasyonlardan birisi olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda İstanbul'daki bu toplantılar çerçevesinde dünyanın geleceği için önemli bir parlamenter vizyonun ortaya çıkmasını da ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul toplantısına rekor bir katılım gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Kurtulmuş, 157 ülkeden 857 milletvekili, 86 parlamento başkanı, 56 parlamento başkan vekili ve 169 uluslararası temsilci olmak üzere toplamda 4 bin 220 kişinin katılacağını belirtti.

'HİÇBİR ULUSLARARASI PLATFORMU BOŞ BIRAKMIYORUZ'

Kurtulmuş, TBMM'nin uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmasında son yıllarda Türkiye'nin parlamenter diplomasiyi etkin kullanan ülkelerden biri olmasının etkili olduğunu vurgulayarak, "Türkiye hemen hemen bütün ülkelerle dostluk gruplarını kurmuş ve bu dostluk grupları vasıtasıyla ülkelerle ikili temaslarımızı çok yakın bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun ötesinde birtakım uluslararası komisyonlarımız vasıtasıyla da ülkelerle çok taraflı ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca özellikle 12 önemli uluslararası parlamenter asamblede Türkiye etkin üyedir. Akdeniz Parlamenter Asamble'den Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na, NATO Parlamenter Asamble'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar çok geniş bir yelpazede ülkemiz temsil edilmektedir. Bütün bu platformların toplantılarında, komisyonlarında ve genel kurul çalışmalarında çok etkin bir şekilde yer almaktayız. Şunu söyleyebilirim ki; neredeyse her hafta asamblelere katılacak olan milletvekili arkadaşlarımızın gidişleri ile ilgili kararları imzalıyoruz, bir kısmını da TBMM Genel Kurulu'na sevk ediyoruz. Ayrıca TBMM, 3 asamblede gözlemci ülkedir. Parlamento başkanlığı düzeyinde gerçekleşen 3 önemli toplantıya da Türkiye katılmaktadır. Bunlardan birisi BİGTA, bir diğeri G-20 ülkelerinin parlamenter asamblesi olan P-20'dir. Bir diğeri ise geçtiğimiz hafta katıldığım Hırvatistan'daki 3 deniz girişimidir. Böylelikle hiçbir uluslararası platformu Türkiye olarak boş bırakmıyor; hem ülkemizin fikirlerini, görüşlerini aktarıyor hem de uluslararası alanındaki menfaatlerimizi koruyoruz. Ancak onun da ötesinde dünyada barışını sağlaması, hakkaniyetli, adil bir küresel sistemin kurulabilmesi için her platformda sesimizi en güçlü şekilde söylüyor, sözümüzü en güçlü şekilde ifade ediyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca PAB toplantısının dünyanın çok boyutlu bir küresel kriz yaşadığını dönemde yapılmasının önemine dikkat çekti ve Genel Kurul'da; 'Barışın kalıcı hale getirilmesi', 'Çatışma sonrası yeniden yapılanma', 'Küresel ekonomik adalet', 'İnsan haklarının güçlendirilmesi', 'Kadınların ve gençlerin demokratik süreçlerdeki rollerinin artırılması ve güçlendirilmesi', 'Yapay zeka ve yeni teknolojilerin demokratik sistemler üzerindeki etkileri' gibi temaların ele alınacağını dile getirdi.

'TBMM GÖREVİNİ İCRA EDİYOR'

Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Meclis'in fonksiyonun işlevsiz hale getirildiği eleştirilerine ilişkin soru üzerine, "Kim diyorsa ki, 'TBMM hiçbir fonksiyonu yoktur.' O eksik bilgiyle hareket ediyor demektir. Bakın bu salonda 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en büyük sorunu olan terör meselesinin çözülebilmesi için komisyon oluşturuldu. TBMM'deki partilerin tamamının katılımıyla Türk siyaseti üzerine düşen sorumluluğu üstlenerek görevini yerine getirdi ve cümle alem olmak üzere özenilen dünya ülkelerine de örnek olacak bir şekilde demokrasi dersi verdi. Kimse birbirine kalkıp saymadı, sövmedi, kimse kavga etmedi, herkes olgunlukla fikrini ortaya koydu ve çok ayrı fikirleri benimsemelerine rağmen ortak bir zeminde buluştular. Bütün partilerin üzerinde ittifak ettiği bir rapor ortaya konuldu. Dolayısıyla az önce sarf edilen söz, kişinin kendisini küçük görmesidir. Ben şahsen TBMM'nin fonksiyon görmediğine inansam bir saniye TBMM üyesi olarak kalmam. Bunu söyleyen arkadaş eğer önemsiz bir iş yaptığını ifade ediyorsa o zaman üyelikten çekilir. Ancak tam tersi bu haksızlıktır, TBMM'ye haksızlıktır. TBMM fevkalade önemli bir şekilde görevlerini icra ediyor ve çok etkin bir yasama organı olarak dünyaya örnek oluyor" dedi.

'GENEL KURULUN KARAR ALMASI ŞART'

Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim talebine ilişkin soru üzerine de "Ara seçim tartışması ile ilgili kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği Anayasa'da ve İç Tüzük'te bellidir. Anayasa'da hangi şartlar altında seçime gidileceği, milletvekillerinin hangi şartlarda istifasının kabul edileceği çok açıktır. Burada Anayasa ve İç Tüzük'e göre baktığımızda karar alma yetkisi TBMM'de olduğunu görüyoruz. 1982 Anayasası çerçevesinde sadece 2 kez ara seçim kararı alındı. Bunlardan birisi 1986 yılında uygulanmış. 1994'te alınan karar ise uygulanamamış; çünkü Anayasa Mahkemesi (AYM) alınan kararı iptal etmiş. Demokrasinin en önemli özelliği her şeyin açık olmasıdır. Ara seçimin kuralları açıktır, hem de hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıktır. Ara seçimin nasıl yapılabileceği bellidir, şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur; ancak buna karar verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur. Genel Kurul'un karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığına en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır. Tüm bunlara rağmen bunu söyleyen arkadaşların Anayasa ve İç Tüzük'ü okumalarını tavsiye ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in henüz kendisinden randevu talebinde bulunmadığını; ancak Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin genel başkanı ile görüşmesinin doğal olduğunu ifade etti.

'SİLAHLARI BIRAKMA SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI BEKLENTİMİZDİR'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin işleyişi ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılmasıyla ilgili devletin güvenlik birimlerinin tespit süreci devam ediyor. Dolayısıyla her şey istikametinde yürüyor. Bu konuda acele etmemiz lazım; ancak acele etmemiz nedeniyle işlerimizi plansız bir şeklide yapmamız gerekmiyor. Burada bir karar verilmiştir. Bundan sonrası ile ilgili hangi adımların atılacağına ilişkin sorumluluk TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerdir. Siyasi partilerimizin görüşlerini olgunlaştırması ve sonunda da arzu ederiz ki partilerin ortak mutabakatıyla tıpkı komisyon raporunda olduğu gibi bir yasal düzenleme teklifinin TBMM Genel Kurulu'na gelmesini temenni ediyoruz. TBMM Başkanlığı olarak bu konuda kolaylaştırıcı, yol açıcı şekilde rolümüzü oynuyoruz. Ancak esas sorumluluk TBMM'deki siyasi parti gruplarının üzerindedir. Komisyon çalışmalarını hatırlayalım; hep bir zaman tartışması yapılmıştır. O zaman da söyledim; mesele zaman değil muhtevadır. Komisyon ne zaman kurulacak, nasıl kurulacak? Yaklaşık 1-2 ay bunu tartıştık. Bunun hiçbir önemi yok, mühim olan istikametin ne olduğu ve ne yapacağınızı bilmenizdir. Komisyon raporu bu anlamda bir yol haritası belirlemiştir. Gönlümüz arzu eder ki mümkün olan en kısa süre içerisinde bu sürecin tamamlamasıdır. Artık Türkiye'nin bu kadar büyük çaba ve fedakarlıkla siyasetin ortaya koyduğu bu çabaların sonuçlanmasıdır. Siyaset sorumluluğu üzerine almış ve bunu da fevkalade başarılı bir şekilde gerçekleştirmişken örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve başta mutabık kalınan silahların bıraktırılma sürecinin hızlandırılması da en temel beklentimizdir."

'TRUMP'IN NE YAPTIĞINA BAKMAK LAZIM'

ABD'nin NATO'dan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tartışmalar üzerine Kurtulmuş, "Trump'ın ne söylediğinden ziyade ne yaptığına bakmak lazım. Bugün söylediği sözün karşılığında yarın ne söyleyeceğini bilmiyorum ki cevap vereyim. Pratik olarak çekilemez ama yarın Trump'ın ne söyleyeceğinden emin misiniz? Dolayısıyla niye yorum yapıp sözümü tüketeyim" ifadelerini kullandı.

