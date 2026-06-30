Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "İran toplantı talebinde bulundu. Toplantı Doha'da gerçekleşecek" açıklamasının ardından bugün Katar'dan dikkat çeken bir yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmadığını açıkladı. Sözcü, ABD heyetinin Doha'da Katarlı arabulucularla görüştüğünü ancak İranlı yetkililerle doğrudan bir temasın öngörülmediğini belirtti.
- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmadığını duyurdu.
- ABD'nin özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, ABD-İran müzakerelerine ilişkin Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Doha'da bulunuyor.
- İran'a ait 6 milyar dolarlık dondurulmuş fon henüz transfer edilmedi ve yalnızca insani amaçlı harcamalar için kullanılabilecek.
Abd Başkanı Donald Trump'ın "İran toplantı talebinde bulundu. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek" açıklamasının ardından Katar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmadığını duyurdu.
TRUMP DOHA'YI İŞARET ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "İran toplantı talebinde bulundu. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı. Trump, paylaşımında görüşmenin içeriği ve katılımcılarına ilişkin ayrıntı vermemişti.
KATAR'DAN YALANLAMA GELDİ
Trump'ın açıklamasının ardından Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden bugün farklı yönde bir açıklama geldi. Sözcü, ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmadığını belirterek, bu yöndeki iddiaları doğrulamadı.
ABD HEYETİ DOHA'DA
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un ABD-İran müzakerelerine ilişkin Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Doha'da bulunduğunu açıkladı.
Ancak ABD heyetinin bu aşamada İranlı yetkililerle doğrudan bir görüşme gerçekleştirmesinin planlanmadığını ifade etti.
6 MİLYAR DOLARLIK FON HÂLÂ AKTARILMADI
Sözcü ayrıca, İran'a ait 6 milyar dolarlık dondurulmuş fonun henüz İran'a transfer edilmediğini belirtti.
Söz konusu kaynağın 2023 yılında varılan anlaşma kapsamında tutulmaya devam ettiği ve yalnızca insani amaçlı harcamalar için kullanılabileceği kaydedildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KOORDİNASYON
Katar'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon halinde çalıştığı da açıklamada yer aldı.