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Üst geçitte hemcinsini darp etti: O anlar kamerada

Üst geçitte hemcinsini darp etti: O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Üst geçitte hemcinsini darp etti: O anlar kamerada
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının üst geçitte hemcinsini darbedip saçından çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının üst geçitte hemcinsini darbedip saçından çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Halkevi Köprüsü üzerinde karşılaşan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüşen olayda kadınlardan biri, diğerinin saçından tuttu. Neye uğradığını şaşıran yere doğru eğilirken, çevredeki vatandaşlar hızla olaya müdahale etti. Bir süre daha saldırısına devam eden kadın, güçlükle sakinleştirildi.

Sokak ortasında yaşanan şiddet anları ise olaya şahit olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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