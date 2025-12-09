TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bugün HSK öyle bir yapı haline gelmiştir ki uygulamalarından hem yargılananlar hem avukatlar hem de hakim ve cumhuriyet savcıları şikayetçidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, gençlerin vize randevusu alamadıklarını, alınan randevularda da vize verilmediğini söyledi. Arı, son 10 yılda gençlerin ve vatandaşların vize için 511 milyon avro ücret ödediğini ve bu tutarın yandığını belirtti. Arı, "Bunun sebebi, ülkemizde hukukun üstünlüğü ile ilgili yaşanan sorunlar." ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "yasama faaliyetleri etkisizleştirilen, milli irada adına yapılan denetim yetkisi elinden alınan" bir Meclis ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Meclis'in sadece bir onay makamı haline getirildiğini ileri süren Yücel, "Geçmişte bakanları sözlü soru ve gensoru gibi mekanizmalarla denetleyen Meclis, bugün gerçek anlamda denetim yetkisini dahi yitirmiş durumdadır." diye konuştu.

28. Dönem'de, 37 bin 231 soru önergesi verildiğini dile getiren Yücel, bunların 10 bin 381'inin hiç cevaplanmadığını, soru önergelerine verilen cevapların da doyurucu olmadığını belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Anayasa Mahkemesinin 2012 yılından 2025'e kadar 686 bin 484 dosyaya baktığını, bunun 573 bin 180'ini sonuçlandırdığını ve 79 bininde de hak ihlali kararı verdiğini ifade etti. Uzun, "Bu sayılar, yurttaşın mahkeme kapısında süründüğünün, konuştuğu için coplandığının, sokağa çıktığı için toplandığının göstergesidir." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 11 yargı paketinin açıklandığını ancak halkın adaleti artık adalet saraylarında değil sosyal medyada aradığını söyledi.

Suiçmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık halk hakim ve savcıların değil adalet sistemiyle sorunlu olan kişilerin adaleti gerçekleştireceğine inanıyor. O nedenle Adalet Bakanı sık sık 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyor. Vatandaşlarımız, hızlı, tarafsız, öngörülebilir, bağımsız bir yargı beklentisi içindedir. Bu beklentiyi karşılamanın yolu da HSK'nin güçlü, şeffaf, liyakat esaslı bir yapıya kavuşmasından geçmektedir. Yargı üzerinde siyasetin egemen olmaya çalışması karşısında duracak en önemli kurum ise HSK olmalıdır. Bugün HSK öyle bir yapı haline gelmiştir ki uygulamalarından hem yargılananlar hem avukatlar hem de hakim ve cumhuriyet savcıları şikayetçidir."

CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de yargıya güvenin tarihin en dip noktasında olduğunu öne sürdü. Yargıya güven oranının yüzde 20'lerde bile olmadığını savunan Tanrıkulu, "Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı başka bir devlete dönüştü." dedi.

Bir mahkemenin "Anayasa Mahkemesi kararlarına ben uymuyorum" demesi durumunda, yargı bağımsızlığından, takdir hakkından bahsedemeyeceğini dile getiren Tanrıkulu, bunun anayasal bir suç olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Anayasal düzene karşı suç sadece tankla, tüfekle darbe girişimiyle olmaz. Eğer bir yargıç, kanundan aldığı yetkiye dayanarak 'Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum' diyorsa bunu herhangi bir takdir yetkisiyle izah edemezsiniz, buna sessiz kalamazsınız." diye konuştu.

"Her ülkede büyükelçilik açmayı büyük bir icraat zannediyorsunuz"

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, iktidarın daha fazla konsolosluk ve büyükelçilik açmayı başarı olarak sunduğunu söyledi. Başarıyı nitelikle değil nicelikle ölçen bir zihniyet için bu durumun hiç şaşırtıcı olmadığını ifade eden Tan, bunun yerine merkezi ülkelerde kapasitesi yüksek ve etkin büyükelçiliklerin kurulması gerektiğini dile getirdi. Tan,"Derdiniz başka, bir zamanlar kapasitesine bakmadan her il merkezine üniversite açtığınız gibi her ülkede büyükelçilik açmayı büyük bir icraat zannediyorsunuz." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "haddi olmayan açıklamalar yaptığını" söyleyen Tan, Barrack'ın cumhuriyeti ve ulus devleti hedef aldığını kaydetti. Tan, "Bölgemizdeki ülkeler için en iyi yönetimin monarşi olduğunu dahi söyleyebildi. Bu zatı ne zaman susturacaksınız?" ifadesini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bazı Avrupa ülkelerine yönelik vizelerde yaşanan sorunlara dikkati çekti. Öğrencilerin, hastaların, sporcuların, tır şoförlerinin "elinde Türk pasaportu olduğu için ikinci sınıf muamele görmekten, konsolosluk kapılarında itilip kakılmaktan" bıktığını söyleyen Çakırözer, "2016'da 'Vizesiz Avrupa' diye manşet attırdınız, yıl 2026, vatandaşımız bırakın vizeyi 80 ülkeden randevu dahi alamaz durumda." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına değinen Çakırözer, "Yurt dışında yaşayan 7 milyon kardeşimizin hangi sorununu çözdünüz?" diye sordu. Söz konusu kişilerin yabancı düşmanlığı ve ırkçılık tehdidi karşısında yapayalnız olduğunu savunan Çakırözer, "Türkiye'deki en basit, emeklilik, sağlık hizmeti, araç, telefon, askerlik sorunlarının hiçbirini çözemediniz. Sizin ceberut uygulamalarınız nedeniyle yurt dışındaki insanımız artık imkanı olsa da çifte vatandaşlığı, Türk vatandaşlığını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.