TBMM Adalet Komisyonunun '10. Yargı Paketi' mesaisi yarın başlıyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "10. Yargı Paketi"nin yarın komisyonda görüşüleceğini bildirdi.

Yüksel, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teklifin, "Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı" vizyonunun hukuki zeminini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade eden Yüksel, teklifte hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi, infaz adaletinin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu bildirdi.

Yüksel, teklifin, toplumsal huzurun desteklenmesine, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı düzenlemelere yönelik de hükümler içerdiğini dile getirdi.

Kanunun üstünlüğünü hukukun üstünlüğüne çeviren, hukuk devletine ayırıcı vasfını verenin hak ve adalet anlayışı olduğuna dikkati çeken Yüksel, yürüttükleri yasama çalışmalarının adaleti öncelediğini, insan haklarını ve yargıya güveni esas aldığını belirtti.

Yüksel, 2002'den bugüne çok sayıda önemli düzenlemenin hayata geçirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Yargı Reformu Strateji Belgeleri" ile reform sürecinin ortaya konulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve "2025-2029" yıllarını kapsayan "4. Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin reform sürecini derinleştirdiğini vurguladı.

10 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren teklifin 30 maddeden oluştuğunu, Denetimli Serbestlik Sistemi'ne ölçülülük ve etkinlik getirileceğini anlatan Yüksel, teklifle, hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirli bir süreyi ceza infaz kurumunda geçirmelerinin sağlanacağını, cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının daha da artırılmasının amaçlandığını belirtti. Yüksel, şunları söyledi:

"Teklifle, denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın beş günden az olamayacak şekilde en az onda birinin infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Bu düzenlemeyle cezasızlık algısının önüne geçilmesi amaçlanmakta, cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliği güçlendirilmekte, cezanın infazı sürecinde adalet duygusu pekiştirilmektedir. Teklifle, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere de koşullu salıverilme imkanı tanınarak infazda adalet ve ölçülülük ilkesi gözetilmiştir. Bu düzenleme ile cezanın tamamını cezaevinde geçirme zorunluluğu yerine hükümlüye süreli hapis cezasının dörtte üçünü iyi halli olarak infaz etmesi durumunda koşullu salıverilme kapısı aralanmaktadır. Böylece hükümlünün kurallara uyumu ve ıslah çabası ödüllendirilmekte, hükümlüye rehabilitasyon şansı verilerek yeniden suç işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."

"80 yaş ve üzeri kişilerin 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilecek"

Teklifin, "suçluların cezalandırılması ve ardından topluma kazandırılması yöntemlerini" araştıran suç bilimi dalı "penoloji"nin gelişmelerine ve insan onuruna saygılı infaz anlayışına uygun yaklaşımı yansıttığını dile getiren Yüksel, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar lehine olacak şekilde uygulanacak özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğini belirtti.

Yüksel, "Geceleyin ve hafta sonu infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Konutta infaz usulünün kapsamı da kadın, çocuk veya 65 yaş ve üzeri kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş ve üzerindeki kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş ve üzerindeki kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca, 80 yaş ve üzeri kişilerin 6 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınmaktadır." diye konuştu.

Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıl, doğum nedeniyle 3 yıl yerine 5 yıl hapis cezasının konutta infazına karar verileceğini aktaran Yüksel, teklifte çocuk hükümlüler bakımından ceza infaz süreçlerinde eğitici ve onarıcı adalet anlayışının esas alındığına, infaz rejiminin çocuk eğitimevlerini ve çocuk kapalı ceza infaz kurumlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendiğine işaret etti.

Yüksel, iyi halli çocukların eğitimevlerine gönderileceğini, çocukların ıslahına yönelik tedbirler alınacağını kaydetti.

"Cezalar artırılacak"

Şiddetle etkili ceza yaptırım sistemiyle mücadele edileceğini dile getiren Yüksel, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezalarının yükseltileceğini bildirdi.

Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının da artırılacağını, kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen silahların suç kapsamına dahil edileceğini belirten Yüksel, bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezada artırıma gidileceğini ifade etti.

Yüksel, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezasının da yükseltileceğini aktararak, "Trafikte yol kesme ayrı bir suç olarak tanımlanmakta ve bu fiiller bakımından ağır yaptırımlar öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Teklifle Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da bazı düzenlemelere gidileceğini dile getiren Yüksel, istinaf ve temyiz kanun yolu başvurusunda esas alınacak parasal sınırların, davanın açıldığı tarihteki değere göre belirleneceğini, noterlere uygulanacak disiplin cezalarının hukuki belirlilik ilkesine uygun şekilde açık biçimde düzenleneceğini anlattı.

Yüksel, içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine ilişkin düzenlemelerin ifade özgürlüğü ve kişilik hakkı dengesi gözetilerek yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

Etkin infaz sisteminin, cezanın yalnızca "cezalandırma" aracı olmadığını, aynı zamanda bireyin ıslahı, caydırıcılık ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması gibi çok yönlü amaçlara hizmet ettiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Özellikle infaz kurumlarında geçirilen sürelere ilişkin düzenlemeler, denetimli serbestlik uygulamalarında ölçülülük ilkesi ve rehabilite edici yaklaşımlar, ceza adaletinin gerçek anlamda tecelli etmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kanun teklifiyle, infaz adaletini sağlamanın ötesinde kamu güvenliğini, toplumun huzurunu, ceza adalet sisteminin etkinliğini önceleyen bir bakış açısı ortaya konmaktadır. Hukuk devleti ilkesini temel alarak hazırlanan bu düzenlemelerin, ülkemizde adalete olan güveni artıracağına, toplumsal huzuru ve kamu güvenliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, hukuk devleti ilkesine bağlılığımızı ve insan merkezli adalet anlayışımızı bu teklif yoluyla bir kez daha teyit ediyoruz. Kanun Teklifini, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Komisyonumuzda görüşmeye başlayacağız."

Yüksel, teklifteki maddelerin komisyon üyesi milletvekilleriyle ele alınacağını, komisyon sürecinin ardından teklifin Genel Kurula sunulacağını sözlerine ekledi.