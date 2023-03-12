Tartışma maaşlara sıçradı! Şahan Gökbakar, paylaştığı tabloyla Kınık'ı istifaya davet etti

Komedyen Şahan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık arasındaki tartışma iyiden iyiye alevlendi. Gökbakar, paylaştığı tablolarla Kınık'ın 12 şirketteki yönetim kurulu başkanlıklarından 306 bin 244 lira kazanç elde ettiğini öne sürerken, Kızılay Başkanı iddiaya "Tamamı yalan ve sizler gibi insanların kanaatlerini duygularını çarpıtmak için uydurulmuş tablolar. O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor şimdi" sözleriyle yanıt verdi. Gökbakar, Kınık'ı istifaya davet etti.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin üçüncü gününde sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile komedyen Şahan Gökbakar arasındaki Twitter tartışması alevlendi.

KINIK: 12 YERDEN MAAŞ YA DA HUZUR HAKKI ALDIĞIM İFTİRASI DA YALAN

Gökbakar'ın "TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin liraya yakın maaş bağlayan bir babasınız" sözleriyle hedef aldığı Kerem Kınık, "Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılay'da ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz. Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kilitleyecek araç/tır sokulmaz. AFAD ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000'i aşkın TIR ile indirdi zaten. Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici Ahbap derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında AFAD'ın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka" ifadelerini kullandı.

GÖKBAKAR TABLOLARI PAYLAŞIP "GÖREVİ BIRAKIN" DEDİ

Kızılay Başkanı Kınık'ın "iftira" olarak nitelendirdiği 12 yerden maaş iddiasına paylaştığı tablolarla yanıt veren Gökbakar, "Kerem bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan öğrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306.244tl aldığınız yazıyor... Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü AFET ANINDA ÇADIR SATTINIZ. Özür dileyip, görevi bırakın! Gerisi boş" dedi.

"İFTİRA TABLOSUNU YAPAN KİŞİ HESAP VERİYOR ŞİMDİ"

Gökbakar'ın paylaştığı tablolara da yanıt veren Kınık, "O iftira tablosu excelin hiç bir hücresi doğru değil. Tamamı yalan ve sizler gibi insanların kanaatlerini duygularını çarpıtmak için uydurulmuş tablolar. O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor şimdi. Kızılay'ı Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bağımsız Denetim Firmaları denetliyor, savcılıklara onlarca suç duyurusu yapılıyor, savcılarımız tüm bu iddiaları soruşturuyor, benim, yönetim kurulumuzun ya da yöneticilerimiz yasalar karşısında tüm vatandaşlarımız gibiyiz, Devletinize güvenin, hepimizin güvencesidir o. Umarım paylaştığınız son yalan olur" ifadelerini kullandı.

"YAKIŞANI YAPIN, İSTİFA EDİN"

Gökbakar tartışmanın iyiden iyiye alevlenmesi sonrasında Kerem Kınık'ı şu sözlerle istifaya davet etti; "Kerem bey, maaşınız da inanın zerre umrumda değil. Konu basit. AFET ANINDA KIZILAY ÇADIR SATTI... yapılması gereken özür dileyip istifa etmek... Laf cambazlığını ve göbeğinizi içeri çekerek siyah beyaz yakışıklı resim atmayı bırakın. Yakışanı yapın, istifa edin..."