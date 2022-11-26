Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki... Politika Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek, ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerle ortak aklın izini sürecekler." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Doğa Koruma ve Milli Parklar Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Politika Haberler

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