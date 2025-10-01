Haberler

Tarihi fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi

Tarihi fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda parti liderleriyle bir araya geldi. Tarihi karelerin de çekildiği buluşmada DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda parti liderleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde TBMM'de yasama yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda mermerli salonda liderler zirvesi düzenlendi.

TARİHİ ANLAR! ERDOĞAN PARTİ LİDERLERİYLE YAN YANA

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Grup Başkanı Mithat Sancar, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Aslan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski TBMM başkanları katıldı.

Erdoğan ve liderlerin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında konuştukları öğrenildi.

