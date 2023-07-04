Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar

CHP'den 2. kez kesin ihracı istenen ve disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel merkezine "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlattı. Yürüyüşün 2. gününde bir paylaşım yapan Özcan, "Durup yanıma gelip soruyorlar… Kemal bey bırakmak için daha kaç seçim kaybetmeyi bekliyor? Sahi kaç seçim daha AKP'ye seçim kazandırmayı planlıyorsunuz Sn. Kılıçdaroğlu" dedi.

Bolu'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşüne 2. günde de devam ediyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Özcan, son paylaşımında "Yürüyüşün 2. Günü özellikle yanımızdan geçen araçların yürüyüşümüze verdiği destek beni çok duygulandırıyor. Allah razı olsun! Durup yanıma gelip soruyorlar… Kemal bey bırakmak için daha kaç seçim kaybetmeyi bekliyor? Sahi kaç seçim daha AKP'ye seçim kazandırmayı planlıyorsunuz Sn. Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

İLK GÜN 24 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya dün öğle saatlerinde 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Anıtpark'tan yüzlerce kişi tarafından uğurlanan Özcan, ilk gün 24 kilometre yürüdü.

YANINDA YAKLAŞIK 40 KİŞİ VAR

Geceyi Tekke köyü mevkiinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı. Özcan'a yürüyüşü sırasında eşi Meral Özcan ve Belediye Başkan yardımcısı olan kuzeni Sedat Gülener de eşlik etti. Polis ekipleri de yol güzergahı üzerinde güvenlik önlemi aldı.