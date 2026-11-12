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Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu

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Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu
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ASAL Araştırma'nın Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,3 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ı yüzde 22,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 16 ile Ekrem İmamoğlu takip etti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıda okuyacağım isimlerden hangisine oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN YÜZDE 36,3 İLE İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 22,2 ile ikinci, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 16 ile üçüncü sırada kendisine yer buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 6,1, Selahattin Demirtaş ise yüzde 6 oy oranına ulaştı. Ankette diğer isimlerin oy oranları da dikkat çekti.

İŞTE ANKETTEKİ OY ORANLARI

- Recep Tayyip Erdoğan: %36,3

- Mansur Yavaş: %22,2

- Ekrem İmamoğlu: %16,0

- Özgür Özel: %6,1

- Selahattin Demirtaş: %6,0

- Müsavat Dervişoğlu: %2,8

- Yavuz Ağıralioğlu: %2,5

- Fatih Erbakan: %2,2

- Ümit Özdağ: %2,0

- Diğer: %3,9

ÖNCEKİ ANKETLERLE KARŞILAŞTIRILDI

Araştırma şirketinin yayımladığı karşılaştırma tablosunda önceki aylara ait sonuçlara da yer verildi. Buna göre Erdoğan'ın oy oranı Haziran 2026'da yüzde 35,7, Mansur Yavaş'ın yüzde 24,5, Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 15,3 olarak ölçülmüştü. Özgür Özel'in oy oranı aynı dönemde yüzde 7,2 olarak kaydedilirken, Selahattin Demirtaş'ın oy oranı yüzde 4,4 seviyesinde bulunuyordu.

ANKET 2 BİN 20 KİŞİYLE YAPILDI

ASAL Araştırma'nın açıkladığı bilgilere göre çalışma, 4-10 Ekim 2026 tarihlerinde 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirildi. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemi kullanılan araştırmanın yüzde 95 güven düzeyinde hata payı artı/eksi 2,41 puan olarak açıklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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