Süleyman Soylu Malatya'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya İş İnsanları Derneği (MİAD) üyeleriyle Şişli'de bir otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalardan söz eden Soylu, "Yaklaşık üç ayı aşmış durumdayız, yani 90 günü bitirdik. 90 günü bitirdiğimizde, yaklaşık 830 binin üzerinde çadırın kurulduğu, 3 milyon insanın o çadırlarda yaşadığı, bugün itibariyle 100 bin konteynırın tamamlandığı ve yine 400 bine yakın afetzedemizin o konteynırlarda yaşadığı, önümüzdeki iki ay içerisinde bir 100 bin konteynırın daha tamamlanacağı yani 200 bin konteynırın olacağı, bu arada 400 binin üzerindeki afetzede ailemize kira yardımı yaptığımız 1 milyon 720 bin ailemize ilk 10 bin liraları verdiğimiz, 600 bin ailemize 15 bin lira taşınma yardımları verdiğimiz ve sadece günde 4 milyon insana afetzedemize aşını üç öğün olarak vermeye çalıştığımız, sadece Ramazan'da 2 milyon insanımıza hep birlikte iftar verdiğimiz ve yine bunun yanısıra 15 bin esnafımıza geçici esnaf dükkanı kurduğumuz, bunlar sadece konteynır değil; kimi ahşap, kimi kalıcı esnaf dükkanı olarak değerlendirebileceğimiz ve bunların 11 binin tamamlandı. 4 bini tamamlanma aşamasındadır" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNE 20 BİN TUVALET, 10 BİN DUŞ"

Soylu, deprem bölgesinde toplam 20 bin tuvalet, 10 bin duş, 7 bin çamaşır makinesi, 5 bin kurutma makinesi kurulduğunu ve her sabah 11 bölgedeki tüm tuvaletlerin temizliği, günde 90 bin kez temizliğiyle de ilgilenildiğini ifade etti. Ayrıca LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan çocukların geri kalmaması için çadır kentlerde ve konteynırlarda onlara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile organize çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Soylu, sınavlarına konsantre olabilecekleri Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve diğer illerde kütüphane, derslik ve spor salonlarıyla en ince detaylarıyla çalıştıklarını belirtti. Her gün gıda kontrollerinin yapıldığı, haşerelerin üreme dönemi olması nedeniyle de ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, gelirleri azalan belediyelere takviye yapıldığının da altını çizdi.

"TERMİK SANTRALİN PATLAYACAĞI DAKİKALARDA İÇERİSİNDEYDİK"

Bakan Soylu, "7 yıla yakın İçişleri Bakanlığı yapıyorum, hayatımda bir gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim. Bir tek gün yaşamışsam haram olsun bana. Bunu çok net ve açık söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin zenginleşmesi, bu ülkenin alt yapısının daha fazla güçlenmesi ve kuvvetlenmesi için çaba sarf eden bir liderle yaşıyorum. Ama şunun altını çizerek söylüyorum; Tayyip Erdoğan gibi bir lider bulamayız ve yüz yılda gelen bir liderin çalışma arkadaşı olarak gecemizi gündüzümüze kattık. Sadece depremde değil, selde de gecemizi gündüzümüze kattık, biz yangında da gecemizi gündüzümüze kattık. Aldığımız riskleri burada anlatsam bir insan olarak bunları nasıl aldınız diye hepinizin hayret edeceği, o yangında termik santralin patlayacağı dakikalarda biz arkadaşlarımızla termik santralin içerisindeydik. O saniyelerde ve dakikalarda. Neden, çünkü Türkiye bu noktaya kolay gelmedi" diye konuştu.

- İstanbul