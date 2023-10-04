Sudan İçin İyilik Buluşması: Sudan'ın sesi ol

Sudan'da başkent Hartum'da patlak veren iç savaşın yol açtığı siyasi ve insani kriz, Hayat Yolu Platformu ve Afrika Hayat Derneği (AHAD) tarafından düzenlenen 'Sudan İçin İyilik Buluşması' programında ele alındı. Programda, akademisyenler, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AHAD üyeleri ve Sudan ile Türkiye vatandaşları bir araya geldi.

Sudan'da 15 Nisan'da başkent Hartum'da patlak veren iç savaşın yol açtığı siyasi ve insani kriz Hayat Yolu Platformu ve Afrika Hayat Derneği (AHAD) tarafından " Sudan'ın sesi ol" temasıyla düzenlenen programda ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Sudan İçin İyilik Buluşması" programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış konuşmaları sonrası düzenlenen panelde Prof. Dr. Ahmet Kavas, Dr. Ömer Faruk Korkmaz, Sudan İnsan Hakları Gözlemevi Başkan Yardımcısı Yasir Dafaalla, eski Sudan Basın ve İletişim Bakanı Dr. Mehdi İbrahim konuşma yaptı.

Prof. Dr. Kavas, Sudan'ın Afrika kıtasındaki önemine dikkati çekerek, Afrika ülkelerinin daha yakından bilinmesinin önemini vurguladı.

Sudan'da yaşanan çatışmaların ve problemlerin aslında Sudan dışındaki odaklar sebebiyle yaşandığına işaret eden Kavas, Afrika'nın özellikle de Sudan'ın tarihi, kültürel ve sosyolojik tarihine değindi.

Eski Sudan Basın ve İletişim Bakanı Dr. Mehdi de Sudan'ın bölgesel ve küresel önemine değindi.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevi Başkan Yardımcısı Dafaalla, Sudan'daki insani krizi istatistiklerle anlattı. Dr. Korkmaz da Sudan'ın güçlü olmasının İslam alemine ve Afrika'ya fayda sağlayacağını belirtti.

Programa akademisyenler, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AHAD üyeleri ve Sudan ile Türkiye vatandaşları katıldı.