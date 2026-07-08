İngiltere Başbakanı Starmer: İttifak'ın sergileyeceği duruş kritik önem taşıyor

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, "Küresel risklerin arttığı bu dönemde İttifak'ın sergileyeceği duruş kritik önem taşıyor. Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO 36'ncı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Keir Starmer, Ukrayna'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelere değinerek, "Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle birlikte NATO Zirvesi'ndeyiz. Bu zirveden çıkacak kararlar üzerinde tartışmamız ve mutabakata varmamız gereken pek çok önemli konu bulunuyor. Küresel risklerin arttığı bu dönemde İttifak'ın sergileyeceği duruş kritik önem taşıyor. Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor. Bu sabah buradaki zirvede tam olarak bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı