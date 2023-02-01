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Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Politika Haberleri

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter'dan çok sert ifadeler kullandı. Uysal'ın açıklamasındaki "istismara uğramış çocuk" benzetmesi büyük yankı uyandırdı. Uysal paylaşımını kısa sürede silerken, konu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştirip dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özdağ, "Altılı Masa'nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, 'tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız' demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?" demişti.

UYSAL'DAN ÇOK SERT YANIT

Bu açıklamanın ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uysal, sosyal medya hesabından "Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve instiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

Uysal'ın kısa süre içerisinde sildiği o paylaşımı:

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

TEPKİ ÇEKTİ

Uysal paylaşımını silse de kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Özdağ da söz konusu tweet'i paylaşıp "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yazıp sildiği twit. Seviye tespiti açısından burada kalsın: ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin" dedi.

O yorumlardan bazıları:

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için kullandığı ifade büyük tepki çekti

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Gültekin Uysal Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

gültekin, 10 tane ümit özdağ eder. en azından ırkçı değildir

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Doğrucu Davud:

6 lı masada Kılıçtaroğlundan gaflar beklerken, bir yandan Babacan bir yandan Gültekin Uysal Millet ittifakının imajını yerle bir ettiler. Bir der Avrupa bizi alkışlayacak, diğeri çocuk istismarına uğraya çocukları aşağılarcasına siyasete alet edecek, yazık çok yazık

Cevap Yaz 12 36 Yayından Kaldır
happy:

Bildiğinin bir huyu var bilmediğinin binbir huyu var demişler,Ülke yönetmeye talip olmak için duruş lazım, o da sizde yok maalesef,yapacak birşey yok YOLA devam diyecez...

Cevap Yaz 11 17 Yayından Kaldır
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