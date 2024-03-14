Sosyal medya reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum zirvede

Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlerle birlikte siyasi arenada rekabetin dozu artarken, sosyal medya da bu mücadelede kritik bir alan haline geldi. Son 30 günün verileri, Facebook ve Instagram gibi platformlarda siyasi partilerin ve adayların reklam harcamalarını gözler önüne serdi. CHP'nin Facebook ve Instagram reklam harcamaları 15 milyon 10 bin 158 TL ile zirvede yer alırken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum tek başına 5 milyon 478 bin 391 TL reklam harcaması yaptı.

CHP, SOSYAL MEDYA TANITIMLARINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yerel seçimlere 17 gün gibi kısa bir süre kala siyasi parti ve belediye başkan adaylarının çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Vatandaşla buluşmaların yanı sıra sosyal medya mecralarında yer alan tanıtımlar da büyük önem taşıyor. Siyasiler, kampanyaları kapsamında çeşitli sosyal medya platformlara harcama yaparak reklamlarını yayınlıyor. Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel'in yaptığı incelemeye göre, CHP açık ara farkla en çok reklam harcaması yapan parti konumunda.

Siyasi partilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:

CHP: 15.010.158 TL

AKP: 2.134.214 TL

Deva Partisi: 1.127.539 TL

Bağımsız Türkiye Partisi: 1.080.258 TL

Saadet Partisi: 442.905 TL

MURAT KURUM'UN SOSYAL MEDYA BÜTÇESİ RAKİPLERİNİ VE PARTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Siyasi partilerin yanı sıra başkan adaylarının harcamaları da dikkatleri üzerine çekti. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, rakibi Ekrem İmamoğlu'na göre üç kat daha fazla reklam harcaması yaptığı görüldü. Sosyal medyada öne çıkmak için ciddi bir bütçe ayıran Murat Kurum, tek başına bir çok siyasi partinin sosyal medya bütçesini de geride bıraktı

Siyasilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde: