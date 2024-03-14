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Sosyal medya reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum zirvede

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Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel, Türkiye'de son 30 günde siyasi partilerin kurumsal reklam harcamalarını inceledi. Verilere göre, sosyal medya reklam harcamalarında CHP ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum öne çıktı.

Türkiye'de yaklaşan yerel seçimlerle birlikte siyasi arenada rekabetin dozu artarken, sosyal medya da bu mücadelede kritik bir alan haline geldi. Son 30 günün verileri, Facebook ve Instagram gibi platformlarda siyasi partilerin ve adayların reklam harcamalarını gözler önüne serdi. CHP'nin Facebook ve Instagram reklam harcamaları 15 milyon 10 bin 158 TL ile zirvede yer alırken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum tek başına 5 milyon 478 bin 391 TL reklam harcaması yaptı.

Sosyal medya reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum zirvede

CHP, SOSYAL MEDYA TANITIMLARINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yerel seçimlere 17 gün gibi kısa bir süre kala siyasi parti ve belediye başkan adaylarının çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Vatandaşla buluşmaların yanı sıra sosyal medya mecralarında yer alan tanıtımlar da büyük önem taşıyor. Siyasiler, kampanyaları kapsamında çeşitli sosyal medya platformlara harcama yaparak reklamlarını yayınlıyor. Medya ve iletişim uzmanı Okan Yüksel'in yaptığı incelemeye göre, CHP açık ara farkla en çok reklam harcaması yapan parti konumunda.

Siyasi partilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:

  • CHP: 15.010.158 TL
  • AKP: 2.134.214 TL
  • Deva Partisi: 1.127.539 TL
  • Bağımsız Türkiye Partisi: 1.080.258 TL
  • Saadet Partisi: 442.905 TL

MURAT KURUM'UN SOSYAL MEDYA BÜTÇESİ RAKİPLERİNİ VE PARTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Siyasi partilerin yanı sıra başkan adaylarının harcamaları da dikkatleri üzerine çekti. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, rakibi Ekrem İmamoğlu'na göre üç kat daha fazla reklam harcaması yaptığı görüldü. Sosyal medyada öne çıkmak için ciddi bir bütçe ayıran Murat Kurum, tek başına bir çok siyasi partinin sosyal medya bütçesini de geride bıraktı

Siyasilerin Facebook ve Instagram reklam harcamaları şu şekilde:

  • Murat Kurum: 5.478.391 TL
  • Hakan Tütüncü: 2.438.249 TL
  • Ekrem İmamoğlu: 1.628.799 TL
  • Hamza Dağ: 1.417.569 TL
Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Ekrem İmamoğlu Sosyal Medya Reklamcılık Murat Kurum Sosyal Medya Teknoloji Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Cumalylmz yilmaz:

haberin başlığı ve altındaki açıklamadan hiç bişey anlamadım

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Onemli Degil:

Paralarin Kaynaklari ? Iclerinde Bir de Utanmadan Hak-Din-Iman-Adalet Vurgusu Yapan Insanlar Var..Nedense Kimse Kendi Memleketine Civi Cakma Heveslisi Degil..Istanbul = RANT

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