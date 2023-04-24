Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 7 puan fark var

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, anket firmaları da güncel sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma'nın 3 bin 920 kişiyle yaptığı son ankete göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.3 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42. 4 oy aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

ORC Araştırma, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaştı. 19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.

İKİ ADAY ARASINDAKİ FARK 7 PUANA KADAR ÇIKTI

Ankete göre Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.3 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 42.4 oldu. ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı 7 puana kadar çıktı.

MUHARREM İNCE'NİN OYU YÜZDE 6.1

Muharrem İnce'nin yüzde 6.1 oy aldığı ankette ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 2.2 ile yer aldı.

İŞTE PARLAMENTO SEÇİMİ SONUÇLARI

ORC anketine göre parlamento seçimi sonuçları ise şöyle oldu:

AK Parti - Yüzde 32.8

CHP - Yüzde 28.6

İYİ Parti - Yüzde 15.1

Yeşil Sol Parti - Yüzde 9.3

MHP - Yüzde 6.3

Memleket Partisi - Yüzde 2.3

Türkiye İşçi Partisi - Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi - Yüzde 1.2

Zafer Partisi - Yüzde 0.9

Diğer - Yüzde 1.7