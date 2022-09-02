Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkması nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Son dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı kişiyle Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Bunun sonucunda TBMM'de yapılan oylamada Semra Güzel'in dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmişti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadeleriyle duyurdu.

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